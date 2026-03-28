元AKB48美女、イケメン俳優とプールで情熱的キス 「映画みたい」と反響
ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第7話が25日に放送。第7話では、前回の「3rdモテVOTE」で1位に輝いたキングとクイーンが、それぞれ意中の相手を指名して一晩を過ごす特別な“宿泊デート”へ向かった。
【写真】映画みたい…！ 元AKB48美女がイケメンとプールキス
『ラブパワーキングダム2』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー8名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8名。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結した。
暫定キングの俳優・ゆうとは、元AKB48でモデル兼女優・まりやを指名し、宿泊先のプールサイドで乾杯。これまでの恋愛について、「甘えてくる人が多いかも」と語ったまりやに、ゆうとは「甘えていいってことですか？」と身を寄せる。そんなゆうとの仕草に、スタジオの谷は思わず「ワンちゃん系男子」とコメント。
その後、「温水じゃないの？」とプールの話を振ったまりやは、いたずらっぽくゆうとを押し、プールへ突き落とす。しかし、ゆうとがまりやの手を引き、2人は服のままプールへ落下。水中で抱き合いながら唇を重ね、濃厚な“音漏れキス”を交わす。さらにプールサイドに上がった後も、冷えた体を温め合うように何度も情熱的なキスを繰り返す2人。この過激なキスシーンに、せいやは「うわうわうわ」と大絶叫するなど、スタジオMC陣もハラハラと見守る展開となった。視聴者からも「ラストキスの再現」「映画みたい」と、映画のワンシーンのような2人の姿に大きな反響が寄せられた。
さらにキング＆クイーンによる過激な“宿泊デート”から一夜明け、穏やかな朝食の時間にドミトリーマスター・けいいちから禁断の“敗者復活”が告げられる。電撃復帰を果たしたのは、過去に脱落したモデル・たいせいと女優・はづきの2人。たいせいは、すぐさまタレント・かのの元へ向かい「今日1日で心を奪いにきた」と不意打ちキス。
一方のはづきも、かつて良い雰囲気だった飲食店経営者のユウキを誘い出し「まだはづきが入る隙ありますか？」と小悪魔的にキスをして翻弄する。復活早々、大胆な駆け引きでキング＆クイーンを狙うたいせいとはづきですが、その後、せいやが「怖い怖い怖い怖い」「おかしいやん」と戦慄する衝撃の展開に…。複雑に絡み合う恋の矢印と、心変わりにスタジオ狂乱の結末となった。
キング＆クイーンの甘すぎる“宿泊デート”と、“敗者復活”という電撃展開を迎えた第7話は、ABEMAにて1週間見逃し配信。
【写真】映画みたい…！ 元AKB48美女がイケメンとプールキス
『ラブパワーキングダム2』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー8名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8名。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結した。
その後、「温水じゃないの？」とプールの話を振ったまりやは、いたずらっぽくゆうとを押し、プールへ突き落とす。しかし、ゆうとがまりやの手を引き、2人は服のままプールへ落下。水中で抱き合いながら唇を重ね、濃厚な“音漏れキス”を交わす。さらにプールサイドに上がった後も、冷えた体を温め合うように何度も情熱的なキスを繰り返す2人。この過激なキスシーンに、せいやは「うわうわうわ」と大絶叫するなど、スタジオMC陣もハラハラと見守る展開となった。視聴者からも「ラストキスの再現」「映画みたい」と、映画のワンシーンのような2人の姿に大きな反響が寄せられた。
さらにキング＆クイーンによる過激な“宿泊デート”から一夜明け、穏やかな朝食の時間にドミトリーマスター・けいいちから禁断の“敗者復活”が告げられる。電撃復帰を果たしたのは、過去に脱落したモデル・たいせいと女優・はづきの2人。たいせいは、すぐさまタレント・かのの元へ向かい「今日1日で心を奪いにきた」と不意打ちキス。
一方のはづきも、かつて良い雰囲気だった飲食店経営者のユウキを誘い出し「まだはづきが入る隙ありますか？」と小悪魔的にキスをして翻弄する。復活早々、大胆な駆け引きでキング＆クイーンを狙うたいせいとはづきですが、その後、せいやが「怖い怖い怖い怖い」「おかしいやん」と戦慄する衝撃の展開に…。複雑に絡み合う恋の矢印と、心変わりにスタジオ狂乱の結末となった。
キング＆クイーンの甘すぎる“宿泊デート”と、“敗者復活”という電撃展開を迎えた第7話は、ABEMAにて1週間見逃し配信。