◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第５節 町田１―１（３―１）川崎（２８日・町田ＧＩＯＮスタジアム）

町田はＰＫ戦の末、ホームで川崎に勝利した。

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町田の守護神が圧巻の活躍で勝利へ導いた。１―１で９０分が終了し、ＰＫ戦に突入すると、ＧＫ谷晃生は相手の１番手、ＦＷロマニッチが正面に放ったキックをいきなりセーブ。「真ん中に来るかなと思ったら来た」。完璧に読み切り、ホームの観衆が一気に沸いた。谷は「ＰＫ戦は５本の組み立てを意識している。（最初の選手を）止められなくても、その次の選手に布石を見せるのも戦い方。今回はたまたま当たったので良かった」と胸を張った。

１本目の真ん中は布石。谷が「（真ん中を）蹴りづらくなるんですかね。キッカーだったら、そういう心理になるかもしれない」と振り返るように、相手は真ん中の選択肢を消し、左右での振り分けを試みた。しかし、それこそ谷の思うつぼ。勢いに乗った守護神は、３番手のＦＷ小林悠、４番手のＭＦ河原創も続けて止め、勝利をたぐり寄せた。

町田は百年構想リーグで３回ＰＫ戦まで進んだが、谷は相手のキック１３本中６本をセーブ。ホームでは８本中５本を止めており、無類の強さを誇っている。ただ、満足はしていない様子で、「４分の３で１個決められている。そこはすごく悔しい」と、視線を上げた。