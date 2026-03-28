◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東 ▽第５節 町田１―１（ＰＫ３―１）川崎（２８日・Ｇスタ）

川崎はアウェー町田戦で１―１から突入したＰＫ戦で敗れた。後半１４分にＦＷエリソンの得点で追いついたが、同３３分以降、数的優位の展開で勝ち越せず、今季３度目のＰＫ戦では３人が止められ、初黒星を喫した。

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試合後、長谷部茂利監督は「ＰＫ戦で私が選んだメンバーが何人か外したり、良くないことが重なった印象。選手はデュエルのところも含め戦ってくれたが、失点場面もそう、少し相手に流れがいってしまったところがある。負けているので喜べないが、勝ち点１を積み上げたと思って次に向かいたい」と総括した。

２２日の前戦・神奈川ダービー、横浜ＦＭ戦（国立）で０―５の大敗。この日は主将ＭＦ脇坂がコンディション不良で欠場し、トップ下で宮城天が初先発した。後半アディショナルタイムまでプレーした宮城は「後半になって自分が引き出すようになって単調な攻撃にならずに、（相手の）カウンターにならないような仕掛けができた。そこが後半から押し込めた要因」と分析しながらも、「最低限のパフォーマンスはできたが、勝つこと、点を取ることに懸けていたので、そこは実力のなさを感じた」と悔しさをにじませた。