「髪型変えたいけど勇気ない」って40・50代へ → やりすぎ感ない【プチウルフボブ】が推せる！

ボブからの大胆なイメージチェンジには抵抗があるけれど、少しだけ雰囲気を変えたい。そんな大人世代には、さりげない変化を楽しめるプチウルフボブがぴったりです。トップの丸みと控えめな外ハネが、自然なこなれ感を作ってくれます。今回は「TIECHEL 表参道」@kitadani_koujiroさんのInstagram投稿から、日常に取り入れやすいプチウルフボブをご紹介します。

ワンレン風のプチウルフボブ

落ち着いたブラウンカラーとストレートタッチの質感を活かした、ワンレン風のプチウルフボブです。トップをナチュラルに内側へ入れつつ、ベースは控えめな外ハネにしてさりげない動きを作っています。派手になりすぎず品のある仕上がりになるため、初めてウルフスタイルに挑戦する人にも取り入れやすそうです。

ミルクティベージュのニュアンスウルフ

ミルクティベージュの柔らかなカラーが、優しげな印象を与えるプチウルフボブです。全体にニュアンスウェーブをつくりながらも、シルエットはしっかりとくびれのある外ハネに。ふんわりとした動きのあるくびれが、大人の余裕を感じさせてくれます。

結べる長さが嬉しい！ 長めプチウルフボブ

肩のラインで自然にくびれる、長めレングスのプチウルフボブ。トップもベースも毛先をワンカールさせることで、きれいなシルエットをキープしやすく工夫されています。忙しい時にはサッと結んでまとめることもできる長さなので、扱いやすさを重視する人にフィットするかも。

ラフで可愛い暖色ベージュのプチウルフ

柔らかな暖色系のベージュカラーが、表情を明るく見せてくれそうなスタイルです。トップはふんわり自然におろし、ベースを外ハネにすることで全体のシルエットを整えています。トップはノンスタイリングでも決まりやすそうなので、ラフで可愛い雰囲気を楽しみたい人はぜひ挑戦してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里