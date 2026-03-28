◆女子プロゴルフツアー アクサレディス宮崎 第２日（２８日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、プロ４年目で初優勝を狙う小林光希（三徳商事）が１１位で出て１イーグル、５バーディー、ボギーなしでこの日ベストの６６をマークし、６９の高橋彩華（さやか、フリー）と並ぶ通算９アンダーの首位に浮上した。

小林が会心のイーグルでリーダーボードを駆け上がった。６番パー４。残り１０５ヤードからピッチングウェッジで放った第２打はピン右手前に着弾し、そのまま転がってカップに消えた。跳びはねて大喜びし「すごいうれしい。キャ〜って、一番叫んだかも」と興奮気味に語った。

勢いは止まらない。初日は「ショットが全然ダメダメで、よく３アンダーで回れたな」と振り返り、下半身と両手を連動させたテイクバックに修正。８番は５メートル、９番は２・５メートルに運び、１０番パー５は残り２０５ヤードから２オンさせ、３連続バーディーを奪った。今大会はプロ入り後初めてトップ１０入りしており「相性が良いコース。ショットが安定してた」と手応えを見せた。

今大会は２３年の山内日菜子（ライク）、２４年の臼井麗香（プラスアルファ・コンサルティング）、昨年の工藤遥加（加賀電子）と３年連続でツアー初優勝者を輩出している。小林は昨年大会は初日から首位に立ち、最終組で臨んだ最終日で７２と伸ばせず、４位に終わった。「去年は悔しさが残った。明日はリベンジしたい。去年より成長したと思うので、去年よりいい終わり方をしたい」。強い思いを胸に、大会４年連続のツアー初優勝者になる。