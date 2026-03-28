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【ポイント】
・東京で桜満開の発表。29日（日）は九州〜関東で見頃。
・関東から西は春の日差しで、20℃以上とポカポカ陽気。絶好のお花見日和に。
・長時間、屋外で過ごす方は思わぬ日焼けに注意。
・北日本も春の陽気で過ごしやすい。
・30日（月）は天気が下り坂。西から雨。31日（火）は関東や東北も本降りの雨に。
・4月に入ると、東北地方でも桜の季節へ。

【全国の天気】
28日（土）は東京で桜満開の発表があり、関東から九州では、絶好のお花見シーズンを迎えています。29日（日）は、高気圧に広く覆われ、各地とも春の日差しが届くでしょう。気温は高く、関東から西は軒並み20℃以上とポカポカ陽気でしょう。東京は21℃、大阪や名古屋は23℃と体を動かすと汗が出るくらいの気温となりそうです。29日（日）の午後は雲が広がり、東海や関東の一部で雨の降る所がありそうです。

■予想最低気温（前日差）
札幌　　3℃（-1　4月中旬）
仙台　　5℃（＋1　4月上旬）
新潟　　6℃（＋2　4月上旬）
東京　　11℃（＋1　4月下旬）
長野　　4℃（±0　4月中旬）
名古屋　10℃（＋1　4月中旬）
大阪　　11℃（＋2　4月中旬）
広島　　9℃（±0　4月上旬）
高知　　12℃（＋2　4月下旬）
福岡　　9℃（-2　3月下旬）
鹿児島　12℃（＋2　4月上旬）
那覇　　19℃（±0　4月中旬）

■予想最高気温（前日差）
札幌　　11℃（-1　4月中旬）
仙台　　17℃（＋3　4月下旬）
新潟　　14℃（-2　4月上旬）
東京　　21℃（＋1　4月下旬）
長野　　20℃（±0　4月下旬）
名古屋　23℃（＋1　5月上旬）
大阪　　23℃（＋1　5月上旬）
広島　　21℃（±0　4月下旬）
高知　　22℃（＋1　4月下旬）
福岡　　19℃（-2　4月中旬）
鹿児島　22℃（-3　4月中旬）
那覇　　24℃（-1　4月中旬）

【週間予報】
30日（月）は、西から天気が下り坂です。九州は午後から雨が降り出すでしょう。夜は西日本の広い範囲で傘の出番となりそうです。31日（火）から4月1日（水）にかけて全国的に雨が降り、風も強まるでしょう。花あらしとなりそうです。この先も気温は高く、雨が降っても20℃前後と暖かい見込みです。朝の冷え込みも弱く、厚手の服装の出番はなさそうです。3日（金）から4日（土）にかけては全国的に晴れて、東北地方でも桜の季節を迎えそうです。