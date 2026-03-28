【ポイント】

・東京で桜満開の発表。29日（日）は九州〜関東で見頃。

・関東から西は春の日差しで、20℃以上とポカポカ陽気。絶好のお花見日和に。

・長時間、屋外で過ごす方は思わぬ日焼けに注意。

・北日本も春の陽気で過ごしやすい。

・30日（月）は天気が下り坂。西から雨。31日（火）は関東や東北も本降りの雨に。

・4月に入ると、東北地方でも桜の季節へ。

【全国の天気】

28日（土）は東京で桜満開の発表があり、関東から九州では、絶好のお花見シーズンを迎えています。29日（日）は、高気圧に広く覆われ、各地とも春の日差しが届くでしょう。気温は高く、関東から西は軒並み20℃以上とポカポカ陽気でしょう。東京は21℃、大阪や名古屋は23℃と体を動かすと汗が出るくらいの気温となりそうです。29日（日）の午後は雲が広がり、東海や関東の一部で雨の降る所がありそうです。

■予想最低気温（前日差）

札幌 3℃（-1 4月中旬）

仙台 5℃（＋1 4月上旬）

新潟 6℃（＋2 4月上旬）

東京 11℃（＋1 4月下旬）

長野 4℃（±0 4月中旬）

名古屋 10℃（＋1 4月中旬）

大阪 11℃（＋2 4月中旬）

広島 9℃（±0 4月上旬）

高知 12℃（＋2 4月下旬）

福岡 9℃（-2 3月下旬）

鹿児島 12℃（＋2 4月上旬）

那覇 19℃（±0 4月中旬）

■予想最高気温（前日差）

札幌 11℃（-1 4月中旬）

仙台 17℃（＋3 4月下旬）

新潟 14℃（-2 4月上旬）

東京 21℃（＋1 4月下旬）

長野 20℃（±0 4月下旬）

名古屋 23℃（＋1 5月上旬）

大阪 23℃（＋1 5月上旬）

広島 21℃（±0 4月下旬）

高知 22℃（＋1 4月下旬）

福岡 19℃（-2 4月中旬）

鹿児島 22℃（-3 4月中旬）

那覇 24℃（-1 4月中旬）

【週間予報】30日（月）は、西から天気が下り坂です。九州は午後から雨が降り出すでしょう。夜は西日本の広い範囲で傘の出番となりそうです。31日（火）から4月1日（水）にかけて全国的に雨が降り、風も強まるでしょう。花あらしとなりそうです。この先も気温は高く、雨が降っても20℃前後と暖かい見込みです。朝の冷え込みも弱く、厚手の服装の出番はなさそうです。3日（金）から4日（土）にかけては全国的に晴れて、東北地方でも桜の季節を迎えそうです。