◇MLB ブルージェイズ3×-2アスレチックス（日本時間28日、ロジャース・センター）

ブルージェイスはアスレチックスとの開幕戦で劇的サヨナラ勝利。メジャーデビュー戦で躍動した岡本和真選手に対し、ブラディミール・ゲレーロJr.選手が豪快シャワーを浴びせました。

この日「7番・三塁」でスタメン出場した岡本選手は、7回に待望のメジャー初安打を放つと、同点の9回2アウトからも安打で出塁。最後はサヨナラのホームを踏み、3打数2安打のデビューで勝利に貢献しました。

球団公式Xでは試合後の様子を公開。その動画には、ゲレーロJr.選手がサヨナラ打のアンドレス・ヒメネス選手にウォーターシャワーを見舞うと、お次のターゲットは岡本選手。自分が標的になるとは思っていなかった岡本選手は、不意を突かれ驚きの表情を見せます。

これにゲレーロJr.選手はニヤリ。新戦力の門出を盛大に祝い、動画では一目散に逃げる様子がありました。

昨季、ワールドシリーズでドジャースと激闘を演じて3勝4敗であと一歩頂点に届かなかったブルージェイズ。27歳、若きチームリーダーとして強力ブルージェイズ打線をけん引したゲレーロJr.選手は、ポストシーズン18試合で打率.397、8本塁打、15打点、OPS1.289を記録しました。

そんないたずらっ子のような表情を見せた一方で、ゲレーロJr.選手は岡本選手の初安打の記念球をしっかりとキープ。細やかな気遣いをみせました。

岡本選手は試合後、ゲレーロJr.選手について、「色々なことバッティングのこともそうですし、結構全部において優しいですね」とコメント。「飛行機の時にどこすわっていいかわからなかった時に『ここ座っていいよ』って言ってくれたり、すごくこう気にかけてやってくれてます。すごく感謝しています」と、その素顔を語っていました。