『名探偵コナン』鳥人間コンテストとのコラボ動画公開へ コナンが見どころ紹介「蘭姉ちゃんも良いセン行くかも！」
第48回となる今年の『鳥人間コンテスト』が、アニメ『名探偵コナン』とコラボレーションした動画が、あす29日午後6時に鳥人間コンテスト公式YouTubeチャンネルで公開されることが発表された。
【画像】鳥人間コンテストの見どころを紹介！アニメ30周年を迎えた名探偵コナン
アニメ『名探偵コナン』で『鳥人間コンテスト』コラボエピソードが制作されることが決定している。夏の風物詩「鳥人間コンテスト」の会場を舞台に、コナンが事件に巻き込まれる物語が展開。脚本は劇場版『100万ドルの五稜星』や『ハロウィンの花嫁』などを担当した大倉崇裕氏が務める。
コラボエピソードに先駆け公開されるコラボ動画では、江戸川コナンが、『鳥人間コンテスト』で実施されている『プロペラ機部門』『滑空機部門』について、見どころを紹介している。プロペラ機部門の飛行記録が2時間以上となることに、「キック力増強シューズを履いていても難しい…」とコナンも驚く。また、学生記録は女性パイロットである滑空機部門に、「蘭姉ちゃんも運動神経良いから、良いセン行くかも！」と推理する。
『鳥人間コンテスト』は、「鳥のように自由に空を飛びたいー」そんな人類普遍の夢に挑み続けてきたテレビ番組。空を愛する学生や愛好家たちがチームを結成し、何ヶ月、時には何年もかけて手作りの人力飛行機を作り上げる。毎年7月、真夏の琵琶湖に集まり、お互いの技術力、体力、創造性やチームワークを駆使して、飛行距離を競い合ってきた。
1977年にコンテストが誕生して約50年。たくさんのBIRDMANたちが紡いできた長い歴史の中で、機体製作技術や操縦技術は大幅な進化を遂げ、人力プロペラ機の歴代最高記録はなんと69.682キロ。フライト時間は2時間31分にもおよぶ。
【画像】鳥人間コンテストの見どころを紹介！アニメ30周年を迎えた名探偵コナン
アニメ『名探偵コナン』で『鳥人間コンテスト』コラボエピソードが制作されることが決定している。夏の風物詩「鳥人間コンテスト」の会場を舞台に、コナンが事件に巻き込まれる物語が展開。脚本は劇場版『100万ドルの五稜星』や『ハロウィンの花嫁』などを担当した大倉崇裕氏が務める。
『鳥人間コンテスト』は、「鳥のように自由に空を飛びたいー」そんな人類普遍の夢に挑み続けてきたテレビ番組。空を愛する学生や愛好家たちがチームを結成し、何ヶ月、時には何年もかけて手作りの人力飛行機を作り上げる。毎年7月、真夏の琵琶湖に集まり、お互いの技術力、体力、創造性やチームワークを駆使して、飛行距離を競い合ってきた。
1977年にコンテストが誕生して約50年。たくさんのBIRDMANたちが紡いできた長い歴史の中で、機体製作技術や操縦技術は大幅な進化を遂げ、人力プロペラ機の歴代最高記録はなんと69.682キロ。フライト時間は2時間31分にもおよぶ。
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