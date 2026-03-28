『もしかして撒こうとしてる…？』そう疑ってしまうほどアグレッシブな散歩の様子がSNSに投稿され、記事執筆時点で206万回再生を突破しています。楽しそうなわんこの姿も話題を呼び、「笑顔が弾けてるね」「やりたい放題ｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：わざわざ『人が歩けない散歩コース』を進もうとする犬→飼い主を撒こうとする光景】

アグレッシブな散歩の始まり♪

Instagramアカウント「shibamugi28」に投稿されたのは、豆柴の女の子「わらび」ちゃんのお散歩シーン。わらびちゃんはご飯やおやつよりも散歩が大好き！この日も意気揚々と出発したといいます。

お尻を振りながら軽快に歩いていたわらびちゃんですが、さも当然といった雰囲気で水路にチャプチャプと入っていったそう…！もちろん飼い主さんは入れません。仕方なくわらびちゃんと横並びで歩いていたといいます。

当のわらびちゃんはいたずらっ子のようにニンマリ…！『もしかしてわざと？』ニヤリと企んだようにも見える笑顔からは、そんな疑問すら頭をかすめてしまいます。

飼い主を撒こうとしてる…！？

一応飼い主さんに気を使っているのか、歩く速度はゆっくりのわらびちゃん。しかし一向に出てくる様子はなく、終始楽しそうなご様子。

実はわらびちゃんは「木登り」「水遊び」などアクティブな遊びが大好き。そう考えると「水路」はわらびちゃんにとって、かなり魅力的だったことでしょう。

歩いているうちにテンションが上がってきたのか、ジャブジャブと水しぶきをあげながら駆け出す場面も。さらに橋の下をくぐったり、階段を駆け上がったり…もはや飼い主さんを撒こうとしているとしか思えません…！

無邪気な笑顔が可愛い♡

わらびちゃんのスタミナは底知らず。続いてだだっ広い更地を大爆走！もちろん飼い主さんも横並びで爆走せざるを得ませんが、リードに余裕を持たせたままついていったというのは驚きです。パワフルなわらびちゃんに付き合うのに体力は必須のようです…。

爆走後は『楽しいね！』と無邪気な笑顔を振りまいていたそう。わらびちゃんのキラキラ楽しそうな笑顔を見ると疲れも吹っ飛んでしまいますね…！？

わらびちゃんのパワフルな散歩風景には「暴れん坊将軍ｗｗ」「予想以上に撒いてる(笑)」「楽しそうで可愛い♡」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「shibamugi28」には、わらびちゃんと先輩犬こむぎくんの賑やかすぎる日常が投稿されています。2匹の無邪気な姿に元気をもらってくださいね♪

写真・動画提供：Instagramアカウント「shibamugi28」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております