当初のイメージを覆してしまったシベリアンハスキーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で31万5000回再生を突破し、「なんて愛くるしいんだw」「ギャップがすごすぎる」「憎めない愛されキャラ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：カッコいいイメージの『シベリアンハスキー』→実際に飼ってみると…あまりにも情けない『成長記録』】

運動神経が絶望的！？

TikTokアカウント「miyama_fukayama」の投稿主さんは、トイプードルの『リク』くん、柴犬の『リン』ちゃん、シベリアンハスキーの『アシㇼ』ちゃんとの暮らしを紹介しています。今回の主役は、末っ子のアシㇼちゃん。

アシㇼちゃんを迎える前、投稿主さんは「シベリアンハスキーはカッコいい」というイメージを持っていたそうです。しかし、家族になったアシㇼちゃんは、運動神経があまりにも悪かったとか。ケージをよじ登ろうとして落下してしまったり、おもちゃをキャッチできず頭に当たってしまったり…。投稿主さんが抱いていたシベリアンハスキーのイメージは、完全に覆ってしまったのでした。

おっちょこちょいな一面も♪

すくすくと成長したアシㇼちゃんですが、大きくなっても運動神経の悪さは変わらなかったそう。ソファに伏せて頭を搔いていると、バランスを崩して落下してしまうこともあったといいます。

体が大きくなったことを理解していないのか、ソファの下に入ろうとして詰まってしまうことも。また、失敗したときに「誰がやったの…！」と犯人捜しをする素振りも見せるとか。

先輩犬との関係も…

2匹の先輩犬との関係性も話題となりました。一番体が大きいアシㇼちゃんですが、家の中の立場は最弱。最年長のリクくんに叱られて部屋の隅に追いやられたり、うっかりリンちゃんにぶつかってブチ切れられることもあるといいます。

それでもめげずに先輩を煽ったところ、足が滑って転んでしまう残念な一幕も…！なにもかもがどんくさいアシㇼちゃんですが、いつもハッピーでとびきりマイペース。そんなところが愛おしくて仕方ないのでしょうね♡

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「申し訳ないけど鈍臭すぎる(笑)」「なんて愛おしいすっとこどっこい…」「毎日笑顔が絶えなくて幸せだね！」などさまざまなコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「miyama_fukayama」には、3匹の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「miyama_fukayama」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。