3頭のお馬さんたちと仲良くなるため、まさかの方法で『仲間のフリ』をするワンコのお姿が話題になっているのです。

思わずクスッと笑える微笑ましいその光景は記事執筆時点で53.3万回を超えて表示されており、1万件のいいねが寄せられました。

【動画：3頭の馬に囲まれた犬→まさかの方法で『仲間のフリ』をする光景】

3頭の馬に囲まれた犬が…

Xアカウント『@tominafarm』に投稿されたのは、飼い主さんが運営する牧場で暮らす「ハギオ」くんのお姿。この日、ハギオくんは飼い主さんと共に牧場のお馬さんたちにご挨拶しに向かった模様。

自分より何倍も大きな3頭のお馬さんたちを前に、刺激せず『仲間』として認識してもらうためにハギオくんがとった行動が話題になっているのです。

まさかの方法で『仲間のフリ』をする光景に反響

ただ黙々と草を食べ続けるハギオくん、そのお姿を不思議そうにじっと覗き込む3頭のお馬さんたち。

お馬さんたちはハギオくんを凝視しているものの、ハギオくんはあくまでも冷静に草を食べ続け『馬のフリ』をするそのお姿はシュールかつ微笑ましいものだったといいます。

お互いに一瞬ビクッとしてしまう場面もあったものの、絶妙な距離感を保ちながら様子を見合うその光景からはそれぞれの優しさや愛情深さを感じられるものだったのだとか。

姿形は違えど、歩み寄ろうとする光景は多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなりました。

この投稿には「同じ釜の飯作戦」「お互いに興味津々だけど触れるのは怖い距離感」「作戦失敗してるじゃないですかｗ」「めっちゃ見られてるｗｗ」「作戦がかわいい」「見てるよ…めっちゃ見てるよ…」「ウマくいけばいいですね」などのコメントが寄せられています。

牧場で暮らす仲間たち

競走馬の生産牧場『富菜牧場』で暮らすハギオくんには、「ポコ美」さんや猫の「ミケ」さんという仲間の存在があります。

自然豊かな土地でのびのびと暮らしながら、種族を問わず互いを想い合うお姿はあまりにも尊いもの。

立派で美しいお馬さんたち、ハギオくんやミケさん、ポコ美さんの穏やかな日常は多くのユーザーに癒しや笑顔、そして驚きを届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@tominafarm」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。