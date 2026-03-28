又吉直樹の新作小説『生きとるわ』を語る会／第５回「何が真実で真実でないか、いったりきたりするジェットコースターみたいな感覚が、すごく不思議」（戸塚祥太×黒川隆介×又吉直樹 鼎談）
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又吉直樹が６年ぶりとなる小説『生きとるわ』を上梓した。かつて高校の日本映画研究部で青春期を共に過ごした岡田や横井たちの38歳の年に起こった出来事を中心に描いたこの作品は、「人生の方向が確定しつつある40歳を目前に道を踏み外したとして、それでも人は幸せにいていくことができるのか」というテーマを含んでいる。今回、又吉と親交深く、かつ岡田や横井と同世代である、詩人・黒川隆介とタレントの戸塚祥太（A.B.C-Z）が、又吉を囲んでこの物語について語り合った。
戸塚祥太：又吉さん、『生きとるわ』のご出版おめでとうございます！ すごく面白く読ませてもらいましたが、ただ面白いだけじゃなくて、「人間関係の指南書」みたいだなと思いました。人との付き合い方とか、距離感の取り方とか……もし自分の近くに横井みたいな人がいたらどう対処すればいいのかとか。あるいは僕自身が岡田のようにならないためにどうすればいいのかとか、そういったことも勉強になるなと思いました。僕、39歳で読ませてもらったんですけど、もっと早く読みたかったです。
又吉直樹：指南書っていうふうに言ってもらえるのはすごくありがたいですし、面白いです。僕が人間関係の正解を知ってるわけじゃないんですけど、物語を描きながら、「予定調和のようにはいかないよな」と痛感したんです。人生には、小学校のときに聞いた道徳とか倫理みたいなものが全く役に立たない瞬間があるな、と。僕の中の基準として、倫理みたいなものを置いてるんですけど、それでは対処しきれないような人間関係ってあるなっていうことはずっと考えてきたんです。これまでの作品もそうなんですけど、今回は特にそういうことを考えて書きながら、少しずつ「こういうことなのかな」っていうのを掴んでいった気がします。
黒川隆介：僕は作家には2パターンいると思っていて、「書かないといられない人」と「書くことが好きで書いている人」。そういう中で、自分の生き血で書いている作家っていうのが、この現代で絶滅危惧種をすり抜けてまだ生きてたんだっていう感覚が、読み終えたときにまずありました。最近、物書きの端くれとして「純文学」って言葉がすごく遠くなっていた感覚だったのですが、現代の純文学のヒーローが現れたなと感じました。
又吉：ありがとうございます……。生き血で書いてるっていう部分について「なんでかな？」と考えると、普通に生活している中で、自分のやりたいことがいつの間にかできなくなっているような感覚があって、それが関係しているのかもしれないです。10代の頃は行きたくないところには行かないとか、もっと自分勝手だったんです。それがだんだん、「人を傷つけたくないな」とか「迷惑をかけたくないな」と思ってバランスを取り始めるようになっていった。もちろん自分自身の要求に応える形で社会性を帯びていった結果なわけだから、全く悪いことではないとは思うんです。また、そうすることにストレスも感じなくなってきているから楽しく過ごせてもいます。でも、どこかでそれが積み重なってきたときに、何かがおかしいぞというか、何もほんまのことを言ってない気がするなって感じるようにもなった。僕は、小説という表現だけは嘘をつかずに自分の思っていること考えていることを反映させられるっていう感覚がすごくあるんです。そういう意味で言うと、僕の中で「生きる」ということと「書く」ということが一致するというか、とても近いのかなって感じていますね。
黒川：この445Pの中で、1回も息継ぎせずに泳げるジャック・マイヨールのような状態をすごく感じました。又吉さんが書いていることすら忘れていたような箇所があるとしたら、どこなんでしょうか。
又吉：たとえば大倉がオリジナルの都市伝説、陰謀論を語るところ（247頁〜）は、ほぼ何も考えずに書いています。大倉になりきっていたかもしれないですね。あとは、それがよく書けているかは別として、書くことに全くストレスみたいなものを感じなかったのは、ラストシーン近くの岡田が横井と会えそうな気がして、阪神が優勝する夜に一人でミナミの街を歩きながら、社会と自分の距離を測っているところ（418頁〜）ですね。ここは没頭している状態だったかもしれないですね。
戸塚：又吉さんのおっしゃったシーンの後になりますが、岡田と横井が再会して、そこで真剣に対峙しますよね。そこでは岡田の貸したお金のこととか今後の返済計画を立てていくのではなくて、二人の高校の同学年で、恐らく部活での暴力などが理由で自ら命を絶ってしまった野球部の中村くんの話をするじゃないですか。岡田にとって中村くんは幼なじみで憧れに似た存在で、彼を失ったことでその後の人生の方向性を見失った可能性もあって。でも横井にとってはきっとそうではない。その二人の中村くんの死に対する考え方をぶつけ合うところが、本来なら光が当たらないところにも光を当ててくれるというか、又吉さんの小説だからこそ味わえる感覚だと思ってグッと来ました。岡田が中村くんについて熱く話すのに、それに対する横井の返答が「ごめん、全然わからへん」って（笑）。そんな横井の反応もその後に続く言葉も腑に落ちるというか……、何が真実で真実でないか、いったりきたりするジェットコースターみたいな感覚が、すごく不思議だったんです。
黒川：そのジェットコースターに乗っている間の、一つ一つのグラデーションも取りこぼしがない。物語全体を通して、呼吸のように文章が全部つながっているように見えるのですが、それは意識的にできているんですか？
又吉：考えてはいないですけど。毎回なんとかそろいますよね。
黒川：又吉さんの小説って、まるで『インターステラー』（映画）みたい。幼なじみ同士で結婚した人が、家に帰って幼稚園のときのアルバムを見たら、そのときから手をつないで隣同士で写ってたみたいな。
又吉：普通に生きているときはそうじゃないんですけど、小説を書くと、なぜか日常もすべて小説のために動き出す感覚になっちゃうんですよ。必要なパーツを日常がどんどん植えていってくれて、嘘みたいにそのときに必要としているエピソードを話してくれる人が現れたり、ここで失恋の感情が欲しいと思ったら、自分をフッてくれる女性が現れたり。
戸塚：「フッてくれる」って言ってる時点で、異常者ですね（笑）。
又吉：：もしかしたら日常で起こったことを自分が取り込んでいってるのかもしれないですけど、僕自身の感覚では、僕が何かを必要やと思ったらちゃんと来てくれるような感覚なんですよね。
黒川：だから、もう創作が人生のメインで、生きてることがサブみたいな感覚すらある。必要な情報を日常が埋めてくれるって、逆じゃないですか。これが、書こうとして生きてる人と書かざるを得ない人の違いなんですかね。
■誰がバケモノか、わからなくなってきますよね（黒川）
戸塚：岡田が有希に、横井にお金を貸している額が30万円じゃなく500万円であることを告白するシーン（197頁〜）で、岡田が何を言っても有希がひたすら「めっちゃ阿呆やん」とだけ答えるんですよ。連載で読んでいたときは笑えていたのですが、小説になって読んだときにすごく怖くなって。
又吉：岡田自身はめっちゃ怖かったでしょうし、有希はかなり傷ついていたんでしょうね。「めっちゃ阿呆やん」って言うたびに、有希自身に刃がどんどん刺さっていくみたいなところでもあるし、だけど当事者じゃない側から見たらめっちゃ阿呆やし。俯瞰で見たら笑えるんですけど、当事者は必死ですよね。
黒川：岡田は、女性の意見に反論しないというスタンスが結構見えますよね。岡田の言い分だって本来あるはずなんですが、それを言わない。影に落とされてる感情を、まず自分から発表しないし弁解もしない。だからこそ、他の人たちの影に落とされた感情に自分が光を当ててしまう。
又吉：後半に登場する、岡田に対しての有希の「弱さに責任を押し付けるよな」「ほんまに弱さなん？ 図太さじゃなくて？」というセリフ、すごく重要ですよね（391頁）。ダメな人間がいっぱい出てきて自分の愚かさというものを強引に他者に認めさせようとする物語でもあるし、弱さとどう付き合っていくかっていう岡田自身の話でもあるんです。でも有希の言葉によって、その全てが揺らぐんです。あのセリフが出てきたとき、僕自身なんか傷つきました（笑）。僕、今後これを言われたら黙るしかない。
戸塚：でも、このフレーズすら横井には効かない気がするんですよね。
又吉：確かに横井は乗りこなしそうですよね。「そうやな、ごめんな」みたいに。
戸塚：横井って本当にクズだと思うんですよ。でも、ちょっと横井を好きな部分もあって。借金を抱えたまま逃げていた横井をつかまえて問い質す広瀬に、「借金している奴は誕生日も祝ってはいけないのか！」って逆襲するシーンなんですけど（26頁）。横井の言っていることは無茶苦茶なんだけど、「どういう状況であれ楽しむ権利みたいなのは誰だって持っているはずだよなぁ」って妙に考えさせられました。
又吉：それをお前が言うなって話なんやけどな（笑）。これを第三者が言って、「なるほどね。じゃあ横井の話を聞いたやろうや」だったらわかるんですけど、なんでそれを横井本人があの状況で言えてしまうのか……でも、それが横井のかわいげでもありますよね。
黒川：誰がバケモノか、わからなくなってきますよね。後半にかけて岡田自身のセリフで象徴的だったのが、「自分は彼等そのものであり、彼等は自分でもあった」（373頁）なんです。自分がバケモノとして生きているのか生きていないのか、その自覚が曖昧になってくる。横井のお父さんも、一番狂ってる人にも見えてくるんです。岡田が何十年ぶりに家にお邪魔したときに、弾き語りを披露したり……（51頁）。
戸塚：しかも選曲（シェリーに口づけ）が最高ですよね。
又吉：はい。歌うと難しい曲を選んでますからね。
戸塚：フレンチポップなんだ！？ っていう。フランス語、多分めっちゃ難しいですよね（笑）。
又吉：バケモノみたいなキャラクターが登場したときに、単体で見てたら、もう本当にバケモノのままなんですけど、その家族が出てくるとちょっと変わってくる。家族がそいつのことをどう思ってるかとか、信用できる部分があるとか。だから、岡田が騙される理由はそこにあったんじゃないかなと思います。横井は何かしらの魅力を持ってるのかなとは思いますね。完全なるバケモノみたいにはしたくなかったっていうのはありましたね。
戸塚：岡田も後輩から借金して寿司屋に行くシーン（370頁）とか、最高だなって思いましたね。極限まで追い詰められたときに、多分ああなってしまう自分を見ているような。
黒川：岡田も十分にバケモノで、「醜悪なものに触れにいくはずなのに、心穏やかになっていくことを奇妙に思った」（212頁）というシーン。ここがもう、体がまさにヤバいものに触れに行くっていうことが安心感に繋がり始めてる。
又吉：だから岡田は、横井にもあれだけ依存するんですかね。
黒川：岡田のセリフで、「世間知らずの自分が阿呆であることが恥ずかしいのではない。青臭い言葉を使うと、友達に裏切られたことが強烈に恥ずかしかった」（427頁）が横井との関係を表す表現として印象的でした。いろんな表現の機微を使い、すごく革新的な部分ですべてのまとめが「恥ずかしかった」で落とせるところが。
又吉：「恥ずかしい」っていう感覚が、情けなさというか、すごく僕の中で大事なんですよね。それこそ、『月と散文』というエッセイ集にも書いたんですけど、小学校一年生で初めて文集を作るときに、僕だけ２つ採用されたんです。巻頭に置いてもらったものが、「●●しました。恥ずかしかったです。●●しました。恥ずかしかったです」。全部の文章の最後に「恥ずかしかったです」を付けているんですよね。それは何も意図してないんですけど、ネタ的に捉えられて、先生もみんなもウケていて。当時はなんでウケているのかわからなかったんですけど、大人になってもずっと一緒なんですよ。この「恥ずかしい」は、きっと何かに置き換えられるとは思うんですけど。
黒川：お金を着服していた横井を大倉と広瀬と捕まえて、問い質そうとする場面では、当然債権者の3人VS横井という構図になるわけですが、岡田はそれを避けるんですよね。きっといじめみたいな構図になることを、岡田は恥ずかしいと思っているんでしょうね。
又吉：いろんなことが少しずつズレていれば、岡田はこんなことにならなかったはずなんですよね。岡田は自分の悪いところを見ようとしてしまって、それが過剰になっていく悪循環があるんじゃないかなと思います。いま、僕も仕事をしながら生活できているけれど、いつ何時、道を踏み外してしまったり、仕事ができなくなる状況に陥ってしまうか……。でも、そういうリスクってみんなにあるんじゃないかなと思ったんですよね。
■阪神戦をテレビでビール飲みながら一人で観ている、そんな日が訪れるなら、岡田の人生はそれでもう十分幸せちゃうかな（又吉）
又吉：岡田は40歳を目前にして、職も家庭も信用も何もかも失うけれど、じゃあ岡田の人生はもう詰んでしまったかということについてお話ししたいんです。
戸塚：岡田とは同世代なんで、ここからもう一回踏ん張ってほしいんですけど……。岡田は再婚だってできそうな人でもあるなとは思うし、また何か新しい環境を自分の力で作れるんじゃないかなって気もします。
黒川：教員免許はたしか、特例もあって38歳の岡田でも取得することは不可能ではないですよね？ であれば、日本映画研究部顧問の廣野先生みたいになれたら、それは現実的に目指すことのできる一つのゴールかなって思いますね。
又吉：岡田って思春期の頃に、教師をはじめとする大人たちに理想を崩されたみたいなところから、すべて狂い始めた感じしますもんね。
黒川：責任を取って辞めたわけではないと廣野先生本人は言ってるけれど、岡田がその責任をずっと感じてきたみたいな描写がある。そこに入れ替わる形で、岡田が先生になったらいいなと思います。
又吉：そのセリフ覚えてなかったわ（笑）。僕は、阪神タイガースが最後に日本一になった1985年に大阪で生まれたにもかかわらず、岡田がその夜、阪神がセ・リーグを制したことを知らんかったっていうのは、中村のことがあったからじゃないかと思うんです。だから、意識的に野球に関する情報を遠ざけていた。公認会計士の岡田がまた社会的な信用を取り戻せるかはなかなか厳しい気もするんですが、でも60代になったときに、阪神戦をテレビでビール飲みながら一人で観ている、そんな日が訪れるなら、岡田の人生はそれでもう十分幸せちゃうかなって思ったりもするんです。
撮影＝新妻誠一 取材・文＝栗山春香
書名：生きとるわ
著者：又吉直樹
定価：2200円（10％税込）
発売：2026年1月28日(水）
発売・発行：株式会社文藝春秋
https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163920603