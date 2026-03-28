「警戒を緩める理由はない」英BBCが強調 主力不在でも森保ジャパンは脅威、スコットランドには「異例の試練」
森保ジャパンの警戒すべき選手にBBCは三笘を挙げた(C)Getty Images
サッカー日本代表は現地時間3月28日、英国遠征初戦としてスコットランド代表と対戦する。北中米ワールドカップ（W杯）が6月に控える中、チームは貴重なアウェーでの強化試合でテストを重ねることになる。
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スコットランドのハムデンパークで行われるゲームを前に、英放送局『BBC』が日本代表に注目。「自信に満ちた日本代表が、クラーク率いるスコットランドに異例の試練を突きつける」と題した記事の中で、森保一監督の手腕や足跡にフォーカスしつつ、警戒すべき選手も挙げている。
同メディアは、「モリヤス監督は日本において英雄的な存在」と評しており、「前回カタール大会では、4度の優勝を誇るドイツ、そして2010年王者スペインを相手に劇的な逆転勝利を成し遂げている」と大舞台での実績を称賛。さらに、今大会の予選では“世界最速”での出場権獲得だったとも振り返りながら、「モリヤス監督は、これまで4度挑んでいまだ突破できていないベスト16の壁を乗り越えることを目指し、揺るぎない決意のもと再び世界最高峰の舞台へとチームを導いた」と綴っている。
また同メディアは、スティーブ・クラーク監督が率いるスコットランドにとって、今回の日本戦は“挑む立場”であると強調。「スコットランドは本大会に向けた準備のスタートとして厳しい試練を望んでいた。そして、カタール大会以降の39試合でわずか5敗しかしていない相手との対戦は、まさにそれにふさわしいものだ」と説いている。
その上で、日本代表が主力を欠く状況にも言及。久保建英、南野拓実、冨安健洋という3人のスター選手が不在であることを伝えつつも、「それでも警戒を緩める理由はない」と指摘した。中でもブライトン所属の三笘薫については、「日本代表で最も輝く存在」と評し、主力不在でも脅威となり得るタレントが揃っている点に、日本の層の厚さが表れていると分析している。
2期連続で代表チームを束ね、W杯へと導いた監督としての手腕は現地メディアも高く評価している。6月の本大会で目標に掲げる初優勝に向け、森保ジャパンは今回の遠征でどのような戦いを見せてくれるだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]