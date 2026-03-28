がん患者や家族が孤立しないことを目指して、集いの場となってきた石川県金沢市石引の「元ちゃんハウス」が、開設から10年を迎え、28日、報告会が開かれました。

石川県立図書館で開かれた報告会には、がん患者をはじめ、その家族や遺族など40人が集まりました。

「元ちゃんハウス」を運営するNPO法人「がんとむきあう会」の理事長・西村詠子さんが、金沢弁で「集まらんけ、話さんけ、踏みだそっさ」と、一歩踏み出す思いを親しみ深く語りかけ、地域の居場所をつくり続けてきた10年間を振り返りました。

亡き夫の遺志を継ぐ10年がん患者・家族・遺族を「孤立させない」

「元ちゃんハウス」は2016年、西村さんの夫で外科医だった西村元一さんが「がん患者を孤立させない」との思いから立ち上げ、胃がんで亡くなったあとは、西村さんが夫の遺志を継ぎ、仲間とともに支援活動を続けてきました。

◇がんとむきあう会・西村詠子理事長…「愚痴でもなんでも、泣き言でも言える場所、本当に当事者の方たちのための居場所をつくりたいという思いは、ずっとブレずに10年間やっております」

28日は独立行政法人福祉医療機構から助成を受けた「金沢がん共生まちづくり3.0」の事業報告が行われました。

ともに考え、生きる大切さ

また、がんに限らず、地域で医療やコミュニティづくりに取り組む人を招いてみんなで考えることの大切さを話し合いました。

中村悦子さんは能登を拠点に訪問看護ステーションの運営などに取り組んでいます。

2024年の能登半島地震では、当時、務めていた訪問介護ステーションが避難所となり、震災を経験したことで認知症やうつになる人が増える状況を目の当たりにしてきました。

中村さんは「こんなときこそ居場所が必要」と実感したとした上で、がんに限らず病気や症状を「普通に、おおらかに語れる場」の必要性を語っていました。

また、糟谷明範さんは、東京都府中市を拠点に多様な人たちが集まり、活動できる事業所を設立し、医療と暮らしの境界線を問い直す取り組みを続けています。

訪問介護ステーションやカフェ、中高生の学びの場を展開する中で、糟谷さんは人と人のつながりを深めていて、「誰かのうれしいが、誰かの悲しいもつくる」のではと語り、「決して押しつけず、何をしたいのか明確に伝えること。ネットワークが大切」と集まった人たちに問いかけていました。