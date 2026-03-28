女性コンビ「ハイヒール」が28日、MBSラジオ「ますます！ハイヒール」（土曜後1・00）に出演。共演アナの家族の話題で盛り上がった。

冒頭、リンゴが亀井希生アナウンサーに「ご報告があるって？辞めんの？独立？」と迫ると、亀井アナからは「独立したのは娘のほうで。上のお兄ちゃんはパソコン関係の会社を飛び回ったりして働いているんですけど、娘は4月から同じJNN（TBS）系列の（tys）テレビ山口でアナウンサーの仕事をさせていただく」と説明した。

このことは妻のMBS・古川圭子アナが24日に別番組ですでに報告。東西主要大学のラグビー部員4年生の卒業後の進路を一挙公開した同日のスポニチ紙面企画「ラガーメンの進路」を取り上げ、明大のトレーナー、亀井晴加さんが自身の娘だと告白。進路には「tysテレビ山口」と記されており、両親と同じ「アナウンサーになることが決まっております」と明かしていた。

リンゴは「おめでとうございます〜！」と拍手。モモコも「すごいよ、なかなかなられへん」と祝福し、「まさかアナウンサーになるとはね。やっぱりお母さんにあこがれとったんやろうな」とイジり、笑わせた。

「両親にね」とフォローするリンゴに構わず、モモコは「（娘は）亀井って名乗ってたけど、絶対古川のほうがいいで」と指摘。「ちょっと！」と亀井アナは苦笑いで、「ご縁がありましたら、リスナーの皆さまもかわいがってください」と呼びかけた。

MBSの番組のネット放送が山口ではほとんどないというが、「ローカルの番組がしっかり面白いという話もあるんで、しっかり頑張ってほしい」と娘に期待しつつ、「あっという間ですね」と子どもの成長の早さを痛感していた。