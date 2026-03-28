眄个△り（23）が28日、インスタグラムを更新。ヒロインを務めたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」が最終回を迎え、感謝をつづった。

眄个蓮崢ドラ『ばけばけ』、無事に最終回を迎えることができました」と報告。

続けて「この約一年間は、最後のフミさんの言葉のように、ほんにたわいもない、素晴らしな毎日でした。ずっと見守ってくださった皆さんのお陰です。本当にありがとうございました」と感謝をつづった。

そして「トキとヘブン、キットマダ、スキップシテマス」と記し、ヘブン役のトミー・バストウと手をつなぐツーショットを公開した。

この投稿にトミー・バストウが「イツモアリガトウセカイイチママさん」、次男・雨清水勲役の柊エタニエル（母管理）が「ママ、本当にありがとうございました。たくさん遊んでもらえて、手を繋いでもらえて、勲は幸せでした。数々の思い出の宝は将来本人が大きくなったときに大切に、大切に伝えます。We love you so much！！」とコメント。

フォロワーからも「あかりさんがおトキさんで本当に良かった」「わ〜この写真すてき」「バケバケ最高すぎました！」「ばけばけ、サイコー！！ センキョーー！！」「本当にスバラシ半年間でした」などのコメントが寄せられている。