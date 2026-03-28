貯金を長続きさせる方法は何か。金融教育活動家の横川楓さんは「『貯金＝我慢』と考えるとツラいが、これを『ゲーム』だと捉えてみると、景色がガラッと変わる。毎日の生活の中に貯金トリガーを仕かけておいて、条件をクリアしたらチャリンと貯金するといい」という――。

※本稿は、横川楓『散財さんのお金の増やし方』（三笠書房）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／SunnyVMD ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／SunnyVMD

■この「貯金チャンス」に気づくと面白い

貯金にも、毎月給料日になったらまずは定額を貯金に回し、残りのお金でやりくりする「先取り貯金派」と、給料を生活費などで使ったあと、残ったお金を貯金する「後取り貯金派」があります。

マネー本では「先取り貯金をしましょう！」と書かれていることが多いと思います。

これは間違いではありません。人は「お金を残そう。残った額を貯金しよう」としてもなかなか残せないけれど、先にお金を取ってしまえば、なんとか残ったお金でやりくりしようとして、しかもできちゃうんですよね。

しかし、月によって使う金額に大きな変動があるような私たちの場合は、「後取り貯金」を取り入れるべきだと思います。

どうしても欲しいグッズが出た、どうしても行きたいイベントがあるといった月では、普段より使いすぎるので、先取り貯金をしてしまうと足りなくなることがあるからです。

今お金を使いたい、でも先取り貯金をしてしまったがゆえに使えるお金はもうない……。そうなってくると、やりたいことや買いたいものをあきらめるか、せっかく貯めた貯金を取り崩してしまうかの究極の二択を迫られます。

ただ一度あきらめると、「あのとき買っておけば……」と後悔するかもしれませんし、でも貯金を取り崩してしまうと、また次に足りなくなったときにも、「まぁもともと自分が貯金していたものだし、少しくらいは……」なんて甘い考えのもと、再度取り崩してしまいがちです。

■「先取り1万円＋後取り貯金」が最強

そこで私がお勧めしたいのは、「先取り貯金」と「後取り貯金」のミックスです。

このとき重要なのは、「先取り貯金の金額のハードルをあまり上げない」ことです。それほど給料がない場合、先取り貯金は、最初は5000円や1万円といった金額でもいいと思います。50万円以上給料をもらっている人が5万円貯金するのと、給料が20万円の人が5万円貯金するのはわけが違いますよね。

みなさんとお話ししていると、手取りが少ないのに先取り貯金をがんばりすぎている人は、貯金を取り崩しているか、無理な節約をしすぎているかのどちらかになりがちです。

手取り20万円で「よし！ 自分は年間50万円貯めたいから、毎月4万円は貯金しなくちゃ！ 先取り貯金だ！」と考えると、残りは16万円。そこに家賃や光熱費、通信費を入れると、ちょっと大変ですよね。

写真＝iStock.com／takasuu ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu

そうなると、結局先取り貯金をやめるか、極端な節約に走るかしかなくなります。自分が楽しめる程度の節約であればいいのですが、食費を極端に減らす、冷暖房をつけないなんかは体調にもかかわってきますし、「本当は行きたいのにどこにも行かないし誰とも遊ばない」というのは、本来そこでお金を使えば得られた貴重な体験を得られなかったことを意味します。

まずは先取り貯金を少し安めに設定しておいて、残った分を貯金するほうが、「人生を楽しみつつ、貯金を崩さない」ことが習慣づけられると思います。

■「貯金ゲーム」で楽しんで貯めよう

「貯金＝我慢」と考えるとツラいですが、これを「ゲーム」だと捉えてみると、景色がガラッと変わります。

毎日の生活の中に「貯金トリガー（きっかけ）」を仕かけておいて、条件をクリアしたらチャリンと貯金する。そんな遊び心を取り入れてみましょう。

具体的には次のような貯金のやり方がお勧めです。

◯「〜したつもり」貯金

旅行に行く「つもり」だったけど行かなかった、飲み会に行く「つもり」だったけど行かなかった……。そんなときに、本来行っていたら使っていたであろう金額を貯金する方法です。

コンサートや舞台の抽選に応募したものの、当たらなかったときにも適用されます。最近のコンサートや舞台は、チケットが1枚1万円くらいすることも珍しくないので、思ったより貯まるかもしれません。

「本当は友達と海外旅行するつもりで50万円貯めていたけれど、海外に行けなくなって国内旅行で10万円だけ使った」なんてときには、かなり貯まりますね！

■推しを見かけたご褒美に500円貯金

◯チェックイン貯金

「会社に行ったら1000円を貯金する」など、「どこかに到着したら貯金する」方法です。

貯金アプリによっては、GPSで「そこに着いた」と判断してくれて、自動的にお金が送金される仕組みもあります。月20日会社に行くとしたら月2万円、それを1年続ければ年間24万円ですから、馬鹿にはできません。毎日「会社に行くのがイヤだ」という人にとっては、会社に行くインセンティブにもなるはずです。

あとは病院など、自分にとってネガティブな場所にあえて設定し、「イヤな場所に来たご褒美」にしてしまうのもいいと思います。

◯推し活貯金

これは、「好きな俳優さんや声優さんをテレビや街中の広告などで見かけたら貯金する」方法です。

推しも見られてお金も貯まる。お金が貯まってくれば、「これは推しが貯めてくれたお金だ……」と思える。けっこうよくないですか？

これはかなり少額でOK。金額を高く設定していると、いっぱい推しを見ちゃうと、破綻しちゃいますからね。私の友人は500円を推し貯金に回していました。

■気持ちの切り替えでお金が貯まる

◯いましめ貯金

これは逆説的ですが、反省の意味を込めてする貯金です。

私の場合には、「ランダム商品を買いすぎた」「コラボ商品を買いすぎた」といったときに500円くらい貯金しています。

また、お金を使いすぎたときにするだけでなく、「友人との約束に遅刻してしまった」といった場合にも活用してもいいと思います。

モノを買いすぎたり失敗したりすると、落ち込んでしまいますよね。その気持ちを切り替えるためにも有効だったりします。

写真＝iStock.com／Milan_Jovic ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Milan_Jovic

◯おつり貯金

850円の買い物をして1000円を出したとき、残りの150円を貯金に回すといった方法です。

現金支払いであれば想像しやすいと思いますが、このキャッシュレス時代にも、アプリを使えばおつり貯金ができちゃいます！

■手間、手数料のかからないデジタル貯金を

今紹介した貯金は、いずれも金額は少しで大丈夫です。

横川楓『散財さんのお金の増やし方』（三笠書房）

昔のように500円玉専用の貯金箱に入れて、「この貯金箱がいっぱいになったら10万円」としてもいいでしょう。

ただ現金だと家に帰るまで貯金ができない、そもそも500円玉を持っていない、管理しなくちゃいけないお金が増える、といったデメリットがあるので、デジタルで貯金することをお勧めします。

たとえば、貯金アプリを使えば、位置情報やクレカ連携を活用して、「チェックイン貯金」や「おつり貯金」を簡単にすることが可能です。

このときは絶対に、手数料がかかるやり方ではなく、つかいわけ口座の活用など手数料がかからないやり方を選んでください。500円入金するのに毎回100円以上の手数料がかかっていたら、ばかばかしいですからね。

----------

横川 楓（よこかわ・かえで）

金融教育活動家

1990年生まれ。経営学修士（MBA）、ファイナンシャルプランナー（AFP）などを取得し、「やさしいお金の専門家／金融教育活動家」として活動。「誰よりも等身大の目線でわかりやすく」をモットーにお金の知識を啓蒙、金融教育の普及に取り組んでいる。日本金融教育推進協会代表理事。著書に『ミレニアル世代のお金のリアル』（フォレスト出版）。

----------

（金融教育活動家 横川 楓）