◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）

前日最終オッズが３月２８日、ＪＲＡから発表された。

単勝１番人気は今回を最後に引退する（１３）ナムラクレア（牝７歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）で３・４倍。これに昨年の最優秀スプリンターに輝いた（９）サトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）が４・３倍で続く。３番人気は昨年のキーンランドＣ以来の勝利を狙う（１）パンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）で５・１倍。以降を引き離し、「３強」と言える状態だ。

馬連もこの３頭によるボックス馬券が上位３通りを占める。３連単の１番人気は３着に（１０）ママコチャ（牝７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）が入った（９）→（１３）→（１０）で３７・２倍だが、この３頭中心に売れているとみていい。

ただ、３連単の１、２番人気の組み合わせはどちらも（９）サトノレーヴが頭。馬単でも唯一、１０倍を切るのが（９）→（１３）の組み合わせで９・６倍だ。

ナムラクレアは単勝で売れているが、連単系の馬券の頭は（９）サトノレーヴが互角か、それ以上に売れている。