「キックボクシング・ＲＩＳＥ」（２８日、両国国技館）

ＲＩＳＥスーパーライト級王者の白鳥大珠（３０）が６６キロ契約３分３回のノンタイトルマッチに臨み、元ＯＮＥバンタム級キックボクシング世界王者カピタン・ペッティンディーアカデミー（３３）＝タイ＝に延長負傷判定０−２で敗れた。

白鳥はＡＢＥＭＡの恋愛リアリティー番組「ラブパワーキングダム２」に出演。モテキングを目指す同番組内では女性と濃厚なキスを披露したことが話題となっており、ＡＢＥＭＡで生配信されている今大会でも度々紹介され、共演者も会場で応援。さらに、キスした相手の１人、川瀬もえが試合のラウンドガールを務めた。

ただ、ゴングが鳴ると元ＯＮＥ王者に圧力を掛けられる展開となり、特に３回はほとんど手が出せずに劣勢に。判定０−１で延長ラウンドに入ったが、猛烈に前に出てきた相手の頭がバッティングし、白鳥は右の目尻を深くカットして続行不可能となった。延長４回はわずか３０秒ほどの攻防だったが、ジャッジ２者がカピタンを支持したため、タオルで止血した端正な顔は泣きっ面に蜂状態となった。

番組内で白鳥はモテ男ぶりを存分に発揮し、元ＡＫＢ４８でグラビアアイドルの永尾まりやと２０秒のロングキスを交わしたことなどが話題に。川瀬とは風呂場での濃厚なキスが反響を呼んでいた。２６日の大会前会見では番組出演の反響で四面楚歌となっている状況を明かし、「なぜか日本でやるのにカピタン応援が多い。ＲＩＳＥからも今回カピタンを応援していいと煽られてる。全部が敵。しっかり勝って、俺が全部奪ってやろうと思ってます。マジでカピタン頑張れとか、２度とモテないようにボコボコにしろとか、失神させろとか、そういうコメントが多い。でもそれもそれで面白いなと。そうやって言ってくる人はもちろん俺みたいにできないんで。より勝った時が美味しいなと」と語っていたが、本職のリング上で無念の結末が待っていた。