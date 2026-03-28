お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が28日に公式noteを更新。27日から公開がスタートした、自身が製作総指揮・原作・脚本を務める映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」の動員数について言及した。

西野は「初日を終えたわけですが、まとめサイトとかだと『初日から大盛況!』みたいな感じで出ていますが、それはグッズ売り上げなどの一部の情報を切り取ったもので、初日の動員数に関しては前作よりは良くなかったです。前作は1位が『鬼滅の刃』で2位が『ポケモン』で、プペルは3位スタートだったのですが、今回は4位スタートです」と報告。

「今の気持ちを包み隠さずに正直に全て共有します。昨日、舞台挨拶の帰り道にスタッフの顔が浮かんできたのですが、4年半かけて、ようやく迎えた公開初日にスタッフにあんな顔をさせてしまったことが、本当に申し訳なかったし、本当に情けなかったし、本当に悔しかったです。前作同様ロケットスタートが切れないことは分かってはいたのですが、それにしても『想定よりも下回っていた』というのが正直なところ」と本音を打ち明けていた。

それでも「評価や満足度は前作を遥かに上回っているので、ここから全力で巻き返します。こんなところで負けたくないし、信じてついてきてくれた仲間を負けさせるわけにはいきません」とし「スロースタートですが、必ず巻き返します。もうスタッフのあんな顔は見たくありません。応援よろしくお願いします」と誓っていた。