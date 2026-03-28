女優長谷川京子（47）が28日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。“CM女王”として多忙を極めた時期の思い出について語った。

長谷川はスカウトを経て芸能界入りし、モデルとして活躍。格闘技番組で人気を博し、2000年に女優デビューした。2004年には、10社11商品のCMに出演して“CM女王”に。

この頃、長谷川はCM撮影のために米グアムへ向かい、「夜（CMを）撮って、朝方、私は（日本へ）戻って撮影があって、たぶん。私は覚えてないんですけど…。何か1個撮り切れてなかったみたいで。結果的にはスタンドイン（代理役）さんの後ろ姿か何かで大丈夫だったんですけど…」と回顧。しかし、あまりに多忙だったために「全然覚えてなくて…」と、当時の記憶がないという。

ナインティナイン岡村隆史（55）が「パンクしなかったんですか？」と問うと、長谷川は「それも覚えてないです。でも、あったんじゃないですかね。ちょっとワガママになるとかは、あったと思います」と話した。

周囲にイラ立つことも増えていたそうだが、そんな折に、新しいドラマのPRのためにテレビ誌の取材を受ける機会があった。

「イライラしてるんで、余裕もないから、あんまり聞かれたくないんですよ。テレビ誌ってそんな難しい質問じゃないっていうか…ちょっと雑な質問が。『それ、さっきも言いましたけど』みたいな。最後にまるっと『じゃあ皆さんに一言、言ってください』ってあるじゃないですか。『えっ、何言わせたいの？』みたいな…。今だと、もちろん大人の対応ができるんですけど」と苦笑い。

NON STYLE石田明（46）が「でも思っているだけで、その場で言ってはないんでしょう？」とフォローすると、長谷川は「でもポロポロっと言っていた気がします。露骨にたぶん、嫌な顔とかもしたこともあったと思いますし…」と打ち明けた。

これに、石田は「完全にキャパオーバーですね」と気遣い、「相当、寝不足が続いてたわけでしょ？ 『こんなところで寝落ちしてしまった』とかあったんじゃないですか？」と質問。

長谷川は「シャワーに入りながら、立ちながら寝てたとかあります」と当時の疲労ぶりを明かし、石田も「立ち寝？」と驚いていた。