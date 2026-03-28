昨年（2025年）5月7日午前7時43分頃、高松市番町の交差点で、高松市の女性会社員（当時20）が運転する軽乗用車が自転車に衝突。

【写真を見る】【判決】事故で死亡した母親は第3子を妊娠中だった 5歳と2歳の子がいて人生の充実期を迎えていたにもかかわらず事故により突如死亡【後編】

自転車を運転していた女性（当時39）が死亡し、一緒に乗っていた当時2歳と5歳の子ども2人がけがをしました。

亡くなった女性は第3子を妊娠していた

過失運転致死傷の罪に問われていた被告に、2026年3月24日、判決が言い渡されました。



高松地方裁判所は、判決文の中で、被害の重大性について言及しています。





被告は若く犯罪傾向は認められないことなど斟酌

死亡した女性は39歳で、5歳と2歳の子がいて家族とともに生活する人生の充実期を迎えていたにもかかわらず、事故により突如死亡したこと。また被害者が第3子を妊娠していたことも判決文に記載されており、これらの事情から被害者の無念および遺族の心痛は計り知れないと認めています。加えて、傷害を負った各被害者の身体的、精神的苦痛も軽視できないと述べています。これらを踏まえ、裁判所は被告の責任は重いとしています。

一方で、裁判所は被告に対して斟酌すべき事情も認めています。



被告は罪および自己の過失を認め、被害者らに対して謝罪の言葉を述べ、被告として反省の態度を示していること。



運転態様については「交通の流れに沿ったもので、殊更危険なものとはいえない」。



また、被告にとって被害者自転車は直前まで見えておらず、横断進行してくることを予測しにくかった面があるとしています。



さらに、任意保険により今後しかるべき金銭的賠償が行われる見込みがあること、被告が若く前科前歴がなく犯罪傾向が認められないことも斟酌事項として挙げられています。

裁判所は以上の事情を総合して、被告を禁錮10か月、執行猶予3年の刑に処するのを相当と判断したということです。

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