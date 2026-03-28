岡山市北区の専門学校で動物飼育の実習などを支えている動物たちに触れ合える動物園と水族館が、きょう（28日）校内に開設されました。

【写真を見る】専門学校で動物飼育の実習などを支える動物たちに触れ合える動物園と水族館開館 岡山理科大学専門学校

動物と建築の学科がある岡山理科大学専門学校です。

学校ではトリミングや、飼育管理などの実習のため、約120種の生き物たちが飼育されています。

学校内の動物園と水族館は地域の人や子どもたちにも生き物とのふれあいを楽しんでもらうとともに、学校を身近な存在として感じてもらおうと企画されました。

ふれあいや餌やり体験もあり、運営は専門知識を持つ学生が担当しています。

（訪れた人）

「子どもたちにも勉強になって、動物とかの知識について興味を持ってくれるのは親としてはすごくうれしいです」

（岡山理科大学専門学校 アクアリウム学科 竹本葵さん（1年））

「大人から子どもまで楽しめる、触れ合って楽しいなって思ってもらえるように、自分たちも自分たちなりの力で運営できたらなと思います」

今後は、2か月に1回程度の開館を予定していて、開館日はホームページで告知されます。