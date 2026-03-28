兵庫県の元県民局長の私的な情報が漏えいした問題で、神戸地検は地方公務員法違反の疑いで刑事告発されていた斎藤知事ら3人を不起訴処分としました。

兵庫県の斎藤元彦知事のパワーハラスメントなどを告発した元県民局長の私的な情報が外部に漏えいした問題では、去年、県の第三者委員会が井ノ本知明元総務部長による漏えいを認定したうえで「知事や元副知事の指示のもと行われた可能性が高い」などと指摘しました。

これを受け、神戸学院大学の上脇博之教授は斎藤知事と片山安孝元副知事、井ノ本元総務部長の3人について、地方公務員法違反の疑いで神戸地検に刑事告発しました。

神戸地検は27日、斎藤知事と片山元副知事について「告発内容を認定するに足りる証拠が得られなかった」として嫌疑不十分、井ノ本元総務部長について、裁判になればプライバシー性の高い情報が公になるなどとして起訴猶予とし、3人を不起訴処分としました。

（兵庫県 斎藤元彦知事）「これまで申し上げていたとおり、漏えいに関する関与等はしていないという認識をお伝えしてきましたので、今回捜査当局が慎重かつ十分に捜査を重ねた結果として判断が出ましたので、それを重く受けとめていくということだと思います」

上脇教授は検察審査会への申し立てを検討しているということです。