相次ぐ教職員の不祥事を受け、岩手県教育委員会の佐藤一男教育長は２７日、県庁での定例記者会見で、県教委やＰＴＡ、学校関係者らでつくる「不祥事防止対策検討会議（仮称）」を新年度以降に開催する方針を表明した。

今年度、県内の教職員の逮捕は６件で、飲酒運転での摘発も４件に上る。不適切指導による自死事案を受けた再発防止「岩手モデル」の策定後初となる体罰事案での懲戒処分も、今月２件発表していた。

同検討会議は６月末をめどに、実効性のある具体的な再発防止策の策定を目指す。また検討会議とは別に、初任者研修などの研修会や県立学校長会議などの会議の場で、児童・生徒への性暴力などをテーマとした講義を実施するほか、各校でも不祥事に関する理解を深めるコンプライアンス研修を義務づけるという。

佐藤教育長は「県民の信頼を根底から揺るがし、生徒や保護者に与える影響も甚だしい」と陳謝。「教育委員会の代表として責任を明らかにするとともに、教育界全体として危機感を共有し、不祥事根絶に向け教職員に当事者意識を持ってもらいたい」と話した。

また今年４〜６月の自身の給料の１０分の１を自主返納することも表明した。

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県教委は同日、盛岡教育事務所管内の県立高校長（６０）が飲酒後に自転車を運転し、北上署に摘発されたと発表した。

県教委によると、校長は２６日午後６時半頃〜同９時頃、盛岡駅前の飲食店でビールや日本酒などを飲んだ。新幹線車内でもチューハイ５００ミリ・リットルを飲み、北上駅で下車。同日午後１０時２０分頃、自転車に乗って帰宅していたところ転倒し、救急搬送された。

その後、警察官の取り調べを受けたところ、呼気から基準値以上のアルコールが検出された。県教委の担当者は「教育長が謝罪をしたにもかかわらず、新たに校長という立場ある者の不祥事が明らかとなり、大変申し訳ない」と陳謝した。