◇MLB ブルージェイズ3×-2アスレチックス(日本時間28日、ロジャース・センター)

MLB・ブルージェイズの岡本和真選手が開幕戦でメジャーデビュー。巨人OBで元監督の原辰徳さんが、この日の岡本選手の活躍をたたえました。

岡本選手は「7番・サード」でスタメン出場、守備ではボテボテのサードゴロを軽快にさばきアウトを奪います。

打撃では第3打席にレフトへはじき返しメジャー初安打をマークすると、9回の第4打席でもヒットを放ち、その後サヨナラのホームを踏むなど3打数2安打1四球の活躍を見せました。

原さんはメジャー初安打となった第3打席のヒットについて、「ツーストライク目のスライダーがタイミングが合っていなかったんですよ。それでもツーナッシングのツーストライクからちょっと甘く高めに入ってきてくれて、よかった」と振り返りました。

さらに、第4打席に放った逆方向へのライト前ヒットについては「余裕がある」と評価し、「素晴らしいスタートを切ったし、みんなからもどんどん信頼感は高くなる。今日は打順が7番だったが、近いうちに5番くらいに上がってくると思いますよ」と岡本選手のメジャーデビューを称賛しました。

加えてチームについては、「ブルージェイズはファンも素晴らしいし、いいメンバーがそろっている。ワールドチャンピオンを狙えるチームなのかなとみた」と印象を語りました。