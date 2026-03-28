「日本一美しいドラマー」と称される、ガールズバンド「きみとバンド」のドラマー・大野真依さんが2026年3月17日、自身のインスタグラムを更新。美スタイルが際立つミニ丈ドレスショットを披露した。

「今年はヒップアップを頑張りたい！」

大野さんは、「【1日1美容】今年はヒップアップを頑張りたい！という目標を密かに掲げております」といい、大胆に背中をみせたミニ丈ドレスで振り返る姿を投稿した。

「コツコツできることからということで私は基本マンションはエレベーターを使わず階段で上がってます」とつづり、「ヒップアップには階段は１段飛ばしが効くらしいよ」と語っていた。

最後は、「日常でできることみんなも何かしてる？」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、タイトなデザインで淡いブルーのミニ丈ドレスを着用。足元には黒いヒールを合わせ、背中をみせて振り返って微笑んでいた。

この投稿には、「超カワイイ」「めちゃめちゃ最上級に可愛いすぎ」「いつ見ても美人」「ラインきれい」「すごく素敵ですね」といったコメントが寄せられていた。