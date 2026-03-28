【話題の現場 突撃ルポ】#71

松本“W不倫”文科相のクビは子どもに守られた…参院「高校無償化」審議入りの裏に野党の苦渋

驚きのスキャンダルに、永田町では衝撃が走っている。週刊文春の報道で、既婚女性とのダブル不倫が発覚した自民党の松本洋平文科相（52）。2022年8月13日、お盆期間で人けのない議員会館の事務所で、相手の女性と性行為に及んでいた疑惑まで浮かんでいる。本人は「不適切行為はない」と否定しているものの、野党がこの不祥事を見逃すはずもない。国会では「教育行政のトップでありながら、倫理的にいかがなものか」と追及されている。その一方で、情事の舞台になったとされる松本氏の事務所、衆議院第一議員会館の1011号室が、いわくつきの“現場”となっている。記者が周辺を歩いた。

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ここが例の場所かーー。日刊ゲンダイ記者は19日、松本氏の事務所を訪れた。午後2時半なのに、室内の明かりは消え、議員本人はおろか、秘書やスタッフは誰もいないようだった。どぎついスキャンダルが報じられただけに、どこか近寄りがたい雰囲気が漂っていた。

■永田町関係者がドン行き

松本氏の不祥事が明るみに出てからしばらくは、永田町はその話題で持ちきり。大手紙政治部の若手女性記者はこう話す。

「文春の記事では、行為の前にブラインドを下ろしたとか、黒革のソファに腰かけたとか、実際の様子が書かれ、生々しかった。気持ち悪すぎて、なかなか読めませんでしたね……」

そもそも議員会館とは国会議事堂に併設された施設群で、参院は1棟、衆院には第一と第二の2棟が設けられている。国会議員全員に事務室が割り当てられ、秘書や議員本人の執務、陳情対応、打ち合わせなど、国会の活動拠点となっている。

もちろん施設の運営は、税金でまかなわれている。自民の中堅議員は、こう苦言を呈する。

「議員会館はあくまで公的な場所です。不倫は個人の問題だから好きにしたらいいが、職場で不適切行為をするのは社会人なら完全アウト。同僚の自民議員とは、『今回ばかりはさすがにかばいようがない』なんて話していました」

「あいつがヤったんじゃないか」なんてウワサはしばしば…

一方、こんな声も。大手テレビ局政治部の若手男性記者はこう言う。

「議員会館の会議室などは、鍵をかけてしまえば外からは何も見えない。自分なんかは、国会を歩きながら『あ、ここならヤってもばれなさそうだな』なんていつも考えてます。もちろん自分はやりませんが（笑）」

実際、永田町では「あいつとあいつが会館でヤったんじゃないか」なんてウワサが流れるのは、しばしばあるという。

「確かに、そんな話は昔からよく耳にします。ある時、休日に用事があって会館に行ったら、見るからにイチャイチャムードの男女が事務所に消えていくのを見ました。そのあと何をしたのかはわからないが、とても仕事という雰囲気ではなかった。他にも、ある元衆院議員が、会館の階段で知人女性とセックスしていたなんて目撃談も聞きましたね」（中堅議員の女性秘書）

ちなみに、議員会館の部屋割りは各会派で話し合って決められる。松本氏が引退や落選したら、誰かがその部屋を引き継ぐことになる。

「次に入る人は当然、嫌でしょうね。もし自分たちに松本さんの部屋が割り当てられたら？ 絶対嫌です！ 断固、引っ越しを願い出ます」（前出の女性秘書）

衆議院広報課によると、事務所を引き継ぐ際には「ハウスクリーニング程度の清掃は行われる」という。しかし、1011号室が「いわくつき」として語り継がれるのは避けられないだろう。

（橋本悠太／日刊ゲンダイ）