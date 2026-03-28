【忙しい時に助かる】特売日にお肉を買って「味付け冷凍」を作っておこう！

忙しい時に、味を決めなくてもいい！

忙しい時のご飯作りはメニューや味付けを考えるのもひと苦労。そんな時に大活躍するのが、今回ご紹介する「冷凍味付け肉」です。味をつけた状態で冷凍するので、食べる時は解凍して焼くだけでOK。味のバリエーションもたくさんあるので、何種類かストックしておくと便利ですよ！

濃いめの味付けでご飯がすすむ

衣をつけたら唐揚げにもなる万能味

野菜炒めの具材にもおすすめ

厚切り肉なので焼くだけで1品に



※ 記事のメイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました

冷蔵庫解凍しておけば、もっと時短に！

急いでいる時に厄介なのが、お肉の解凍。レンジの解凍モードは意外と時間がかかるし、流水解凍は水がもったいない気がするという方も多いのではないでしょうか？ そこでおすすめなのが、冷蔵庫解凍。寝る前に冷蔵庫に移しておけば、朝のお弁当作りがラクになり、朝出かける時に冷蔵庫に移しておけば、お昼や晩ごはんが時短で完成しますよ。

お気に入りの味を見つけて、毎日のご飯に役立ててみてください！

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