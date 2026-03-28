◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島２―１中日（２８日・マツダスタジアム）

中日は、終盤に勝ち越しを許して敗戦。２４年以来、２年ぶりの開幕２連敗を喫した（２４年は引き分け挟む）。

同点の８回だった。この回から、育成１位ルーキーの牧野憲伸投手がプロ初登板した。しかし、先頭の平川を歩かせると、投犠打で無死二塁。小園を歩かせ、４番・佐々木を遊ゴロに打ち取るも、２死一、三塁からファビアンの左前適時打で、勝ち越しを許した。これが決勝点となった。

プロ初登板初先発したドラフト２位・桜井頼之介投手＝東北福祉大＝は、７回３安打１失点（自責０）と好投したが、味方の援護にも恵まれず、プロ初勝利はお預けとなった。無失点のまま迎えた７回１死一、三塁。セーフティースクイズを試みた菊池の打球を一塁に悪送球した。三塁走者の小園はそのままで１死満塁。ギアを入れ直したが、変化球が高めに浮き、坂倉への押し出し四球で先制点を与えた。オープン戦では４試合で１６イニング連続無失点と圧倒した右腕だったが、プロ初失点に「先発ピッチャーは勝たないと意味がない。先制点を与えたところは反省したい」と唇をかんだ。

７回まで５安打無得点だった打線は、０―１の８回２死二塁で、田中が２番手・島内から同点適時打を放ち、桜井の黒星を消した。だが、続く岡林が、継投したハーンを前に二ゴロに倒れて、追加点はならず。９回は１死から福永が森浦から左前打を放ち、同点の走者を出すも、サノーが空振り三振、石伊が遊ゴロに打ち取られ、あと一歩及ばなかった。

チームはサヨナラ負けした開幕戦の悪い流れを断ち切れず、２連敗。井上監督は「桜井はあのピッチングをしていたら、いつかは勝てると思った。牧野は、酷な場面だったかもしれないけど、オープン戦から安定していた。緊張もしていただろうし、次の登板につなげてくれたら」と親心をのぞかせた。