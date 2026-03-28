■これまでのあらすじ

斗真とふたりきりの食事に漕ぎつけた乙葉は「今日のことは私だけの宝物にしたい」と口止めをねだる。一方で社内では、自分がいかに特別扱いをされているか匂わせる行動を取る。ほくそ笑む深山が仕掛けた罠とは…。

【深山乙葉 Side Story】頼られたら断れない、浅田課長はとても優しい人。でも、その優しさが隙にもなるし、甘さにもなります。だから私はただ笑って課長のそばにいれば、きっと向こうから私に声をかけてくれます。

浅田課長の奥さまである澪部長。社内でも有名な仕事がデキる女性で、なんと2期連続で社内MVPまで獲ってしまいます。だけど澪部長にスポットライトが当たれば当たるほど、夫である浅田課長との差は残酷なほどに歴然となっていき…。だからこそ私にもチャンスが回ってきます。私だけが課長を理解している。私が課長の光になってあげる。そんな風に近づけば…、課長から私に声をかけないはずはありません。

※この漫画は実話を元に編集しています

この話のイラストは、一部下記クレジットの写真を使用しています。

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脚本:みゆき、イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)