「私だけが理解してます」…格差夫婦に近づく隙はちゃんとある【夫を狙う相談女 第4話】
■これまでのあらすじ
斗真とふたりきりの食事に漕ぎつけた乙葉は「今日のことは私だけの宝物にしたい」と口止めをねだる。一方で社内では、自分がいかに特別扱いをされているか匂わせる行動を取る。ほくそ笑む深山が仕掛けた罠とは…。
斗真とふたりきりの食事に漕ぎつけた乙葉は「今日のことは私だけの宝物にしたい」と口止めをねだる。一方で社内では、自分がいかに特別扱いをされているか匂わせる行動を取る。ほくそ笑む深山が仕掛けた罠とは…。
【深山乙葉 Side Story】
頼られたら断れない、浅田課長はとても優しい人。でも、その優しさが隙にもなるし、甘さにもなります。だから私はただ笑って課長のそばにいれば、きっと向こうから私に声をかけてくれます。
だからこそ私にもチャンスが回ってきます。私だけが課長を理解している。私が課長の光になってあげる。
そんな風に近づけば…、課長から私に声をかけないはずはありません。
※この漫画は実話を元に編集しています
この話のイラストは、一部下記クレジットの写真を使用しています。
©Imaging L - stock.adobe.com
脚本:みゆき、イラスト:のばら
(ウーマンエキサイト編集部)