立ち技格闘技「RISE」は28日、両国国技館で「RISE ELDORADO2026」を行った。

Super Fight！60キロ契約3分3R延長1Rで、RISEスーパーライト級王者・白鳥大珠（30＝TEAM TEPPEN）は元ONEバンタム級キックボクシング世界王者カピタン・ペッティンディーアカデミー（32＝タイ）に負傷判定で敗れた。

1Rはカピタンの強烈なロー、白鳥も右のパンチで反撃。しかし、接近してのボディー、左右のパンチ。白鳥も終盤で連打を見せる。2Rは白鳥は右アッパーでカピタンを捉える。カピタンも右で反撃。左右の連打にボディーを叩き込む。3Rは白鳥が積極的にパンチを打ち込む。カピタンも前に出るが、左ストレートを見せる。判定は0―1で延長Rへ。延長Rはカピタンは左右のパンチで押し込む。しかし、30秒で偶然のバッティング。白鳥が右目の上をカットし流血してドクターストップとなり、負傷判定0―2で敗れた。控室では両足を痛めているのか、セコンドに両肩を借りて歩く痛い痛しいシーンも。10針を縫った白鳥は「目の真上で右目が見えてない。負けにされたので最後までやりたかった。悔いは残ります。延長で止められてなんとも言えない。本戦で獲れない自分が悪い。止められたのが納得いかない」と悔しそう。相手にはローキックで奥足を狙われ、足が止まったという。「組まれない距離で戦い戦いたかったが足が動かなかった」と話した。これで2連敗。「世界のトップを目指しているが、ここ1番で勝てないのは難しい。世界戦線に食い込んでいきたいと思うが、試合前に話題もあったし、元ONEの王者で勝ちたかった」と唇をかんだ。延長Rは足を止めて打ち合うしかないと「気持ちだ。倒されてもいいという感じだった」と最後まで戦い切りたかったという。「うまくいかなかった」と最後まで言葉のトーンは下がっていた。

白鳥は恋愛リアリティーショーにも出演し、ラウンドガールの川瀬もえとのキスシーンを披露する“モテ男”の復帰戦。悔しい結果になった。

勝利したカピタンは“モテ男”の白鳥には「たくさんのファンがいるのはわかっていたが、試合に集中した。試合前は白鳥選手がかっこいいのはわかっていたが、試合に勝ったので今は僕がかっこいいと思う」と胸を張っていた。