ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「育児はマルチタスクだから男には無理だよ」夫の逃げ癖が育児にも発… 「育児はマルチタスクだから男には無理だよ」夫の逃げ癖が育児にも発動!? 子育てってもっと協力して頑張るものじゃないの？ 「育児はマルチタスクだから男には無理だよ」夫の逃げ癖が育児にも発動!? 子育てってもっと協力して頑張るものじゃないの？ 2026年3月28日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ それっぽい御託を並べていますが、嫌なことから逃げているだけですよね…？「手際がいい！」「カンパーイ！」って…てきとうにヨイショしている感じが腹立ちますね。さすがに復職したら手伝ってくれのではないかーー。奥さんのこの淡い期待は、あっさり裏切られてしまうのです。【まんが】男は育児に向いてない？(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】男は育児に向いてない？ 夫から「保護者の権利だから拒否してもいいんじゃないの？」私の返答は…【私はモンペじゃありません Vol.38】 高級料理を食い尽くし!? お会計はもちろん…払う気ゼロ【私が義妹と縁を切った理由 Vol.5】