◇MLB ブルージェイズ 3x-2 アスレチックス（日本時間28日、ロジャース・センター）

開幕戦にサヨナラ勝利したブルージェイズ。この試合がメジャーデビュー戦となった岡本和真選手について、シュナイダー監督がコメントしました。

試合前に「やっぱり多少の緊張や不安はあると思う」と岡本選手へ配慮していたシュナイダー監督。それでも「彼は日本で最高の舞台を経験してきていて、プレッシャーやメディア、期待にもずっと向き合ってきた選手」と信頼を寄せ、「私は彼に『自分のプレーをしてほしい』、そして『トロント・ブルージェイズの中でうまく溶け込んでほしい』と伝えました」と明かします。

続けてシュナイダー監督は「ずっと言っているんですが、彼はとても感じのいい、好かれるタイプの人です」とコメント。チームメートたちも岡本選手に“自分らしいプレー”をしてほしいと、同じ思いでいるだろうと語り、「これまで大舞台で積んできた経験が、今夜は少し落ち着かせてくれるといいですね。そして、いつも通りの試合の1つとして臨めればいいと思います」と期待を寄せていました。

そんな中、岡本選手は3打席2安打と存在感をアピール。チームのサヨナラ打にも貢献しました。

試合後、シュナイダー監督は「試合のテンポへの適応を楽しみにしていたけど、すごく良かった」とコメント。攻守にわたり良い動きをしていたことに触れ、「本当にいい打者だよ。30本以上ホームランを打つパワーの印象が強いけど、彼はむしろヒッターだね。投手がくれた球をしっかり打つタイプ。状況判断も良くて、2ストライクでも対応できる。本当にチームに合ってるし、今日はその典型だった」と絶賛しました。

長打とコンタクト力をあわせ持つ姿には「打線全体を強くしてくれる」と喜びの声。「まだ1試合だけど、チームにうまくフィットすると思うし、いいスタートだったよ」と称賛しました。