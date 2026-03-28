特集は、全国で増え続けている「空き家」について。県内では雪の重みで倒壊するなど危険な空き家も放置されています。



利活用する動きがある一方、その多くが手つかずとなっているのが現状です。自治体にとっては重い課題としてのしかかっています。

南魚沼市の空き家

雪の重みでゆがんだ屋根……窓は割れてしまっています。



南魚沼市内にあるこちらの空き家。所有者が亡くなり、親族が相続を放棄したため、現在は市が管理しています。





年々増加する空き家

豪雪地である南魚沼市。雪の重みによる倒壊の危険性もあります。●近くに住む人「危ないなー。孫が学校あるから」「危ないからのー、雪庇が出て」この空き家……市によると、およそ5年前に「特定空き家」に認定。周辺住民に危険が及ぶ可能性があるため自治体が税金を使って取り壊し作業を代執行することになりました。●南魚沼市の担当者「割と歩行者も多くいると聞いています」Q）子どもが通ったりということもある？「通学路にもなっていると思うので、時期によっては多く人が通る可能性はあると思う」

全国で増え続けている空き家。



すべての住宅に占める割合を示した「空き家率」は全国平均が13.8パーセントに対し、県全体では15.3パーセント。

年々、上昇しています。



村上市ではおととい、空き家の窓を割って侵入しようとした男が逮捕されるなど空き家を狙った犯罪が県内でも後を絶ちません。

県警によりますと、県内では去年1年間で空き家での窃盗被害が164件、確認されています。



また、衛生上の問題やゴミなどの不法投棄、野生動物のすみかとなるリスクがあり、近隣住民の生活に悪影響を及ぼす可能性もあります。



さらに、積雪が多い地域では雪の重みによる倒壊が相次いでいます。

空き家の再生に取り組む五十嵐さん

一方で、空き家を利活用しようという動きも県内各地でみられます。



●五十嵐貴博さん

「見てくださいこの景色。圧倒的なロケーション」



記者：近いですよね、海

「めちゃめちゃ近いです。たぶん全国探しても、これだけ海と宿の近いところってないと思います。これが強みです。」



県内で宿泊施設を展開する五十嵐貴博さんです。3年半ほど前から空き家の再生を手掛けています。



●五十嵐貴博さん

「出雲崎町の沿岸部で空き家率40%のエリアなんですけど、そこで海の家、空き家になっていた海の家をリノベーションして、それが1号店なんですよね」

出雲崎町の空き家

人口およそ3700人の出雲崎町。空き家率は25.8パーセント。4軒に1軒が空き家です。



●出雲崎町の担当者

「年々空き家の方も増えてきているのが町の課題となっています」「特に海岸の空き家率が4割を超えていて、県平均や全国平均を上回るような状況」



前の持ち主が介護施設に入ったため一度は親族が相続しましたが現在は空き家バンクなどで売りに出されています。



●出雲崎町の担当者

「風が強い時期ですと、どうしても空き家を管理していないと屋根や外壁等が飛んでしまうことがあり、住民のみなさまに苦情になっているようなところもあります」

五十嵐さんが再生する前の状態

こうした空き家に目を付けた五十嵐さん……去年12月には柏崎市でも空き家を改装し宿泊施設としてオープンさせました。



●五十嵐貴博さん

「当施設の強みはですね、これです。薪ストーブ」

「火のある暮らしを体験できる宿として今訴求しています」



自然に囲まれゆったりとした時間が流れるログハウス。内装からは、見た目にも温もりが伝わってきます。



しかし、初めて訪れた時は草木が生い茂り、屋外のデッキは朽ち果てていました。



●五十嵐貴博さん

「このお風呂場、今は綺麗だと思うんですけど、これ実は結構、カビてて」「シャワーヘッドとかカランも全部もう壊れて、水漏れしてたんですね」



それでも、宿泊施設として生まれ変わる可能性を感じたといいます。



●五十嵐貴博さん

「実際中入らせてもらったときに、片付けて綺麗にすれば、よみがえるぐらいちゃんとしてるなと思ったんですよね」



空き家の再生や宿泊業に興味のある人を募り、可能な限り、自分たちの手で改装を行いました。



山崎正樹さんもメンバーの1人です。



●山崎正樹さん

「一緒に物事を進めて、一個の何かものを作るっていうことも好きですし、そういうのがすごく、タカの提案と合致したっていう感じ」



普段はウェブ関係の仕事をしていますが以前から宿泊業に興味があったといいます。五十嵐さんと意気投合しログハウスの再生に参加しました。



●山崎正樹さん

「雑巾がけをひたすらやるとかひたすらサビを落とすとかデッキの防腐剤を塗るとか単純作業も大変でしたけどね」



●五十嵐貴博さん

「自分の自宅ではやらないことを仕事というか、遊びの延長線上でやるみたいな」

「でもみんながいたから、苦しいことも楽しくできたかなっていうのがある」

空き家ならではの良さも

空き家ならではの良さもありました。



●五十嵐貴博さん

「この薪ストーブも前からあったんですよ」「知り合いの薪ストーブ屋さんがいるんですけど、見てもらったらちゃんと動くよと」



仲間と一緒に生まれ変わらせた空き家……楽しみながら続けることが大切だといいます。



●五十嵐貴博さん

「空き家再生っていうとちょっと堅苦しい 感じがするんで、僕はコミュニティを作りたいと思ってたんですよね」

「それがたまたま今回宿ですけど、用途は別に何でもいいんですよ。 飲食店でも 何でもいいんですけど、 そういった形でよみがえっていったら、新しい空き家再生のスタンダードになっていくんじゃないかなと思う」



再生の動きがある一方……

自治体によって取り壊しが決まった空き家も

南魚沼市のこちらの空き家は雪が解けるのを待って春以降、市が取り壊しをすることになりました。



●南魚沼市の担当者

「調査を去年したが倍以上空き家の数も増えているので、今後ももしかすると件数が増えていくのでは」「税金を使って、どうしても市の予算で何百万かかけて除却をしなければいけないので、 そこは負担もあるなと感じる」



全国で増え続けている空き家。



自治体の課題として重くのしかかっています。