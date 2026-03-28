春休みはお得に「ムーミンバレーパーク」へ。東京駅発のバス往復券付き1デーパスが″1900円引き″《5月1日まで》

東京都民のみなさん、「ムーミンバレーパーク」（埼玉県飯能市）へお得におでかけするチャンスです。

2026年3月27日から5月1日まで、東京駅発着の高速バス往復券付きのチケットが"1900円引き"で購入できます。

キャンペーン価格は6200円→4300円

バスの往復券＋1デーパスのセット券（おとな）は通常6200円ですが、5月1日までは"4300円"のキャンペーン価格で購入できます。

バスの運行は土日がメインで、運行日は公式サイトで確認できます。

行きは東京駅9時30分発（11時着予定）、帰りは17時発（18時50分東京駅着予定）です。

キャンペーン価格はおとな料金のみで、中高生（3500円）とこども（2200円）は通常料金です。4歳からこども料金が適用されます。

「エンマの劇場」がリニューアル

ショーが楽しめる「エンマの劇場」は、3月14日に大型テントを備えた全天候型シアターとしてリニューアルしました。さらに新たな音響・照明・映像システムに加え、地元飯能市の「西川材」を使用したぬくもりあるベンチを完備。一日を通してムーミン谷の仲間たちによるショーや、映像×音の演出が楽しめます。

最新の「音のXR体験」を導入した演出や、新キャラクター「ティーティ＝ウー」が登場する新プログラムを上演しています。

春の連休は新しい「エンマの劇場」を体験しに、バスでムーミンバレーパークに足を運んでみてはいかが。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）