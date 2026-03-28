ラベルをはがす手間なしで快適！在宅ワークや日常の水分補給にぴったり！エコで便利な【アサヒ】ラベルレス天然水24本セットをAmazonで今すぐ手に入れよう！
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ゴミ捨てもラクで環境にもやさしい！【アサヒ】ラベルレス天然水24本セットをAmazonで手軽にストック
地層深くを流れて溶け込んだ自然のミネラル豊富な地下水を外気に触れることなく、おいしさそのままボトリング製法。
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日本人に適した軟水で飲みやすく、料理に使っても！
「アサヒ おいしい水」天然水と同じ工場で作られており、中味は変わらずおいしさそのまま。
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「人にやさしく、地球にもやさしい」“ラベルレス"のミネラルウォーター。ラベルを削減することで、ラベルを剥がす手間を省き使いやすく、廃棄物の量も削減。
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