あすは高気圧に覆われて、全国的に晴れるでしょう。きょう桜が満開となった東京は、日中は絶好のお花見日和となりそうです。

ただ、湿った空気の影響で、夕方以降は関東や東海、近畿南部で雲が広がりそうです。にわか雨があるかもしれませんので、夜桜見物は折り畳みの傘があると安心です。

那覇は夜から雨でしょう。

あすの気温です。平年を上回る暖かさが続く見込みです。東京や名古屋、大阪はきょうよりさらに暖かく、ゴールデンウィークごろの陽気になるでしょう。

北日本もこの時期としては暖かいですが、朝晩は5℃以下の冷え込みとなるため寒暖差にご注意ください。

【あす29日（日）の各地の予想最高気温】

札幌 ：11℃ 釧路：7℃

青森 ：14℃ 盛岡：17℃

仙台 ：17℃ 新潟：14℃

長野 ：20℃ 金沢：18℃

名古屋：23℃ 東京：21℃

大阪 ：23℃ 岡山：21℃

広島 ：21℃ 松江：19℃

高知 ：22℃ 福岡：19℃

鹿児島：22℃ 那覇：24℃

週間予報です。週明けは西から天気がゆっくり下り坂です。月曜日は九州を中心に雨で、火曜日には西日本から東北の広い範囲で雨でしょう。激しい雨になる所もあり、風も強く荒れた天気になるおそれがあります。

来週後半は、再び晴れ間が戻りそうです。