スピードワゴン・井戸田潤、活動再開の相方・小沢一敬と久々2ショット公開「泣ける」「本当にうれしい」「おかえりなさい!!!」
お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤（53）が28日、自身のインスタグラムを更新。都内で行われた『ラ・ママ新人コント大会』にて、相方で活動再開した小沢一敬（52）と漫才を披露したことを伝え、コンビ2ショットを公開した。
【写真】「泣ける」井戸田潤と活動再開の小沢一敬、スピードワゴンの久々2ショット
井戸田は「新人ラママコント大会 ありがとうございました 漫才やっぱりいいね」とつづり、小沢との2ショットと共演者らとのステージショットをアップ。久しぶりにコンビで活動する姿を披露した。
この投稿にファンからは、「復帰おめでとうございます!!」「おかえりなさい!!! これからまたお二人の漫才を見に行けると思うと本当にうれしいです!!!」「泣ける」「最高です やっぱり2人でいるの好き」「これからの活躍楽しみにしとります 愛知県のスター」など、多くの声援が寄せられている。
小沢をめぐっては、2023年の年末に「週刊文春」での報道を受け、24年1月に所属事務所が「小沢本人より、一連の報道において現在も関係者及びファンの皆様に混乱やご迷惑をお掛けしていることに強く責任を感じ、芸能活動を自粛したい旨の申し出がありました」とし、「弊社としてはその申し出を受け、当面の間、小沢一敬の芸能活動を自粛することと致しました」と発表した。
その後、26年3月に所属事務所・ホリプロコムを通じて活動再開を発表。自身のYouTubeも更新し、黒のスーツ姿で「スピードワゴンの小沢一敬です。一部報道にあった件に関しまして、関係各位の皆様、ファンの皆様に多大なるご迷惑、ご心配おかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と深々一と礼。
続けて「この2年と数ヶ月にわたる活動自粛期間中、自分自身を見つめ直す時間にさせていただきました。今後の活動に関しましては、まだ何も決まってるわけではありませんが、漫才からやっていければなと思っています。自分にできることから、少しずつやっていこうと思っています。皆さんよろしくお願いします」と呼びかけていた。
【写真】「泣ける」井戸田潤と活動再開の小沢一敬、スピードワゴンの久々2ショット
井戸田は「新人ラママコント大会 ありがとうございました 漫才やっぱりいいね」とつづり、小沢との2ショットと共演者らとのステージショットをアップ。久しぶりにコンビで活動する姿を披露した。
小沢をめぐっては、2023年の年末に「週刊文春」での報道を受け、24年1月に所属事務所が「小沢本人より、一連の報道において現在も関係者及びファンの皆様に混乱やご迷惑をお掛けしていることに強く責任を感じ、芸能活動を自粛したい旨の申し出がありました」とし、「弊社としてはその申し出を受け、当面の間、小沢一敬の芸能活動を自粛することと致しました」と発表した。
その後、26年3月に所属事務所・ホリプロコムを通じて活動再開を発表。自身のYouTubeも更新し、黒のスーツ姿で「スピードワゴンの小沢一敬です。一部報道にあった件に関しまして、関係各位の皆様、ファンの皆様に多大なるご迷惑、ご心配おかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と深々一と礼。
続けて「この2年と数ヶ月にわたる活動自粛期間中、自分自身を見つめ直す時間にさせていただきました。今後の活動に関しましては、まだ何も決まってるわけではありませんが、漫才からやっていければなと思っています。自分にできることから、少しずつやっていこうと思っています。皆さんよろしくお願いします」と呼びかけていた。