松尾諭、犬の散歩中にA.B.C-Zメンバーにばったり遭遇「素敵な偶然」「ご近所さん同士ですか？」
俳優の松尾諭（50）が27日、自身のインスタグラムを更新。愛犬と散歩中の出来事を明かした。
【写真】「素敵な偶然」松尾諭＆塚田僚一の“ばったり遭遇”愛犬お散歩ショット
松尾は「塚ちゃん＆ルンルンとバッタリ」と、4人組グループ・A.B.C-Zの塚田僚一（39）と偶然出くわしたことを報告。それぞれの愛犬との“お散歩ショット”を披露した。
投稿では「なんと今夜放送の坂上どうぶつ王国で密着されたとのこと。これは観なくては」とも紹介した。
コメント欄には、「わー素敵な偶然」「バッタリ会うなんてご近所さん同士ですか？」「ルンルンちゃんや 元気そうですね」「テレビ泣きました」「めちゃくちゃ感動しました ルンルンちゃん本当によく頑張ったね」「塚ちゃんはほんとやさしい人ですね」などの声が寄せられている。
【写真】「素敵な偶然」松尾諭＆塚田僚一の“ばったり遭遇”愛犬お散歩ショット
松尾は「塚ちゃん＆ルンルンとバッタリ」と、4人組グループ・A.B.C-Zの塚田僚一（39）と偶然出くわしたことを報告。それぞれの愛犬との“お散歩ショット”を披露した。
投稿では「なんと今夜放送の坂上どうぶつ王国で密着されたとのこと。これは観なくては」とも紹介した。
コメント欄には、「わー素敵な偶然」「バッタリ会うなんてご近所さん同士ですか？」「ルンルンちゃんや 元気そうですね」「テレビ泣きました」「めちゃくちゃ感動しました ルンルンちゃん本当によく頑張ったね」「塚ちゃんはほんとやさしい人ですね」などの声が寄せられている。