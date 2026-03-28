上下買って5,000円以下！【GU】まるっと真似したい「大人の春夏プチプラコーデ」

服が欲しいけれど、節約もしたい……。そんな大人女性のために、上下5,000円以下で組めるプチプラコーデをご紹介！ 今回は【GU（ジーユー）】のアイテムを使った、春夏向けスタイルをピックアップ。涼しげなシアーTシャツやこなれ感のあるバレルパンツなど、旬のアイテムを使った着こなしが登場します。

いつものパンツコーデをシアーTで今っぽく更新

【GU】「ソフトシアークルーネックT」\990（税込）、「チノタックバレルパンツQ」\2,990（税込）

バレルパンツにシアーTを合わせれば、いつものパンツスタイルに抜け感をプラスできそう。スタッフのNatsukiさんのように2色をレイヤードすると、透け感を抑えて上品な印象に。淡いピンクなら春らしく、ブルーなら清涼感を演出できます。パンツにタックインして、すっきり着こなすのがおすすめ。

フリル × パンツでこなれた着こなしに

【GU】「ペプラムニットプルオーバー」\1,990（税込）、「ドライバレルレッグイージーパンツ」\2,990（税込）

ゆとりのあるトレンドシルエットのイージーパンツに、ペプラムトップスで程よい甘さを投入。ニットの上品さがありながら、ペプラムの柔らかさが加わることで可愛らしい雰囲気に。カジュアルなオリーブのパンツと合わせれば、ちょうどいい甘辛バランスに仕上がります。小物は柔らかなカラーを選んで軽やかさをプラスするのが◎

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M