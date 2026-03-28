フィギュアスケート世界選手権

フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が27日（日本時間28日）に行われ、女子フリーで坂本花織（シスメックス）が万感の現役ラストダンスを披露。158.97点、合計238.28点はともに自己ベストで、2年ぶり4度目の世界一に輝いた。千葉百音（木下グループ）が228.47点で銀メダル。日本女子では19年ぶりの世界選手権ワンツーとなった。メダリスト会見では、2人の礼儀正しい行動が話題を呼んでいる。

深々と頭を下げた。報道陣が待つ会見場の入口に姿を現した坂本。中に入る前に立ち止まると、頭が膝につきそうなぐらい深くお辞儀をした。待たせたことを謝るかのような申し訳なさげな表情。続けて入ってきた千葉も入口でしっかり立ち止まり、一礼してから壇上へ向かった。先に着席していた3位のニーナ・ピンザローネ（ベルギー）にも「待たせてごめんね」と言うかのように両手を合わせた。

海外専門メディア「ゴールデン・スケート」公式Xが「彼女たちが到着した」と記して映像を公開。日本のファンから「記者さんたちに感謝を伝えるかおちゃんの深い深いお辞儀 その次の百音ちゃんのまるで侍のような凛とした会釈 それぞれの個性が出てて素敵だーーー」「遅れちゃったのね すみません、すみません…って言いながら入る感じ好き」「モネちゃん、待たせてごめんねって礼儀正しさ極まってるわ」といった反応が寄せられた。

日本女子のワンツーは2007年の安藤美姫、浅田真央以来19年ぶり。ミラノ・コルティナ五輪で銅メダルを獲得した中井亜美は、合計200.00点の9位でメダルには届かなかった。



（THE ANSWER編集部）