サッカー日本代表は２８日（日本時間２９日午前２時）、英国のグラスゴーでスコットランド代表との国際親善試合に挑む。

今遠征は、６月開幕の北中米Ｗ杯のメンバー発表前最後の活動となる。ＦＩＦＡランク１９位の日本に対して、スコットランドは同３８位。３１日（日本時間４月１日）に控えるイングランド戦は、主力選手を中心に起用することが見込まれるため、スコットランド戦は代表経験が浅い選手や当落線上の選手にとって、最大のアピールの場となる。

スコットランドとは過去３度日本のホームで対戦しており１勝２分負けなし。１度も失点したことはない。

▽２００９年１０月１０日＝日本２―０スコットランド（親善試合）

▽２００５年９月７日＝日本０―０スコットランド（親善試合）

▽１９９５年５月２１日＝日本０―０スコットランド（キリンカップ）

格下とはいえ、ＤＦロバートソン（リバプール）やＭＦマクトミネイ（ナポリ）といった世界のトップで活躍している選手が多く在籍し、競争激しい欧州予選を勝ち抜いて１９９８年大会以来、２８年ぶり、７大会ぶりのＷ杯出場を決めたチーム。直近５試合で４勝１敗と調子も良い。

勢いある相手を無失点に抑えることができればＷ杯に向けて大きな収穫。最終段階の戦いで勝利し、弾みをつけたい。