◆女子プロゴルフツアー アクサレディス宮崎 第２日（２８日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、プロ２年目の都玲華（大東建託）は２６位で出て４バーディー、２ボギーの７０で回り、通算４アンダーの１２位に浮上した。首位とは５打差。

出だし１番、３番は５メートルを決め、５番は残り約１５０ヤードから第２打を８アイアンで数十センチに寄せる好ショットでバーディーを連発した。７番、１４番をボギーとして後退したが、最終１８番をバーディーで締めた。「パターはいい感じだけど、ショットが良くない。特にアイアンがダフって引っかけたり大変だった。その中でもアンダーに回れたのは良かった」と語った。

前週まで２週連続の予選落ちと苦戦したが、３戦ぶりの決勝ラウンド進出。「ショットは相変わらずパッパラパ〜だったけど、先週の反省を生かして安全に、安全にパーが取れる位置に外したり、悪いところを直そうとしたのがスコアにつながった」とかみしめた。

２７日の夜は宮崎市の焼き肉店で好物のハラミやタンをたいらげ、パワーをチャージ。連日、宮崎名物に舌鼓を打っており「ここにいたら痩せられないね。（減量は）順調だったのに、また太っちゃった」とお茶目に笑った。最終日に向けて「トップ１０も入りたいし、優勝争いに絡みたい。風も強いけど、伸ばしていけるように攻めていきたい」と声を弾ませた。