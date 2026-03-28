“あづきおねえさん”秋元杏月、『おかあさんといっしょ』最後の出演でコメント「キラキラした笑顔、ずーっと忘れないよ」 今後は芸能事務所・GATE所属に 放送後に発表【全文あり】
NHK・Eテレの教育エンターテインメント番組『おかあさんといっしょ』に出演していた初代体操のお姉さん“あづきおねえさん”こと秋元杏月が芸能事務所・GATEに所属することが28日、発表された。
【写真】元気いっぱい！GATEに所属する“あづきおねえさん”秋元杏月
あづきおねえさんは2019年から7年間にわたってNHK『おかあさんといっしょ』で体操のお姉さんを務めた。28日の最後の出演後、間もなく事務所の所属が発表された。
GATEは現在、ハリセンボン、ベッキーのほか、『R-1グランプリ2025』のチャンピオン・友田オレ、俳優の宍戸開や森カンナ、工藤遥が所属している。アスリートでは、元スピードスケート選手の岡崎朋美、バスケットボール日本代表の馬場雄大や宮崎早織らが名前を連ねている。
事務所は「『杏月お姉さん』が全国の子どもたちにたくさん会いにいけるよう、全力でサポートしてまいります」としている。
あづきおねえさんは番組を終え、「今日、最後の放送が終わりました。みんな、今日まで一緒に体操したり、踊ったり、遊んでくれて、本当に、本当にありがとう！」と感謝を伝えた。続けて「みんながテレビの前で元気いっぱい体を動かしてくれたり、笑ってくれたりしたことが、お姉さんのパワーの源でした。みんなのキラキラした笑顔、ずーっと忘れないよ」とコメントした。
秋元は1997年生まれ。愛知県出身。NHK『おかあさんといっしょ』で初代「体操のおねえさん」を7年間（2019年から2026年3月28日）務めた。新体操競技歴10年、番組では「からだ☆ダンダン」などを担当し、持ち前の明るさと笑顔で、7年間にわたり全国の子どもたちと保護者から絶大な人気を集めた。26年3月の番組卒業後、GATEに所属し、新たなステージで活動の幅を広げる。
【コメント全文】
みんな、元気ーーー！？
「体操のお姉さん」のあづきお姉さんです！
今日、最後の放送が終わりました。
みんな、今日まで一緒に体操したり、踊ったり、遊んでくれて、本当に、本当にありがとう！
みんながテレビの前で元気いっぱい体を動かしてくれたり、笑ってくれたりしたことが、お姉さんのパワーの源でした。みんなのキラキラした笑顔、ずーっと忘れないよ。
そして、お母さん、お父さん、ご家族のみなさん。
７年間毎日の生活の中に温かく迎え入れてくださり、本当にありがとうございました。
慌ただしい朝も、ちょっぴり大変な夕暮れ時も。
画面越しではありますが、みなさんと一緒に手を取り合ってお子さんの成長を見守ってこれた時間は、私にとってかけがえのない宝物です。
また、7年間、いつも温かい場所を作ってくださった番組スタッフのみなさん。
この番組の一員として駆け抜けられたことは、私の人生の誇りです。
支えてくれたすべての方に、心から感謝しています。
これからはもっと近くで、全国のみんなに会いに行きたいと思っています！
みんなの街へ遊びに行く日を今からとっても楽しみにしています。
どこかで会えたときは、また一緒に元気いっぱい体を動かそうね！
７年間の感謝と、これからのワクワクを込めて。
今日からGATE株式会社に所属して頑張ってまいります。
どうぞよろしくお願いします！
2026年3月28日
秋元 杏月
【写真】元気いっぱい！GATEに所属する“あづきおねえさん”秋元杏月
あづきおねえさんは2019年から7年間にわたってNHK『おかあさんといっしょ』で体操のお姉さんを務めた。28日の最後の出演後、間もなく事務所の所属が発表された。
GATEは現在、ハリセンボン、ベッキーのほか、『R-1グランプリ2025』のチャンピオン・友田オレ、俳優の宍戸開や森カンナ、工藤遥が所属している。アスリートでは、元スピードスケート選手の岡崎朋美、バスケットボール日本代表の馬場雄大や宮崎早織らが名前を連ねている。
あづきおねえさんは番組を終え、「今日、最後の放送が終わりました。みんな、今日まで一緒に体操したり、踊ったり、遊んでくれて、本当に、本当にありがとう！」と感謝を伝えた。続けて「みんながテレビの前で元気いっぱい体を動かしてくれたり、笑ってくれたりしたことが、お姉さんのパワーの源でした。みんなのキラキラした笑顔、ずーっと忘れないよ」とコメントした。
秋元は1997年生まれ。愛知県出身。NHK『おかあさんといっしょ』で初代「体操のおねえさん」を7年間（2019年から2026年3月28日）務めた。新体操競技歴10年、番組では「からだ☆ダンダン」などを担当し、持ち前の明るさと笑顔で、7年間にわたり全国の子どもたちと保護者から絶大な人気を集めた。26年3月の番組卒業後、GATEに所属し、新たなステージで活動の幅を広げる。
【コメント全文】
みんな、元気ーーー！？
「体操のお姉さん」のあづきお姉さんです！
今日、最後の放送が終わりました。
みんな、今日まで一緒に体操したり、踊ったり、遊んでくれて、本当に、本当にありがとう！
みんながテレビの前で元気いっぱい体を動かしてくれたり、笑ってくれたりしたことが、お姉さんのパワーの源でした。みんなのキラキラした笑顔、ずーっと忘れないよ。
そして、お母さん、お父さん、ご家族のみなさん。
７年間毎日の生活の中に温かく迎え入れてくださり、本当にありがとうございました。
慌ただしい朝も、ちょっぴり大変な夕暮れ時も。
画面越しではありますが、みなさんと一緒に手を取り合ってお子さんの成長を見守ってこれた時間は、私にとってかけがえのない宝物です。
また、7年間、いつも温かい場所を作ってくださった番組スタッフのみなさん。
この番組の一員として駆け抜けられたことは、私の人生の誇りです。
支えてくれたすべての方に、心から感謝しています。
これからはもっと近くで、全国のみんなに会いに行きたいと思っています！
みんなの街へ遊びに行く日を今からとっても楽しみにしています。
どこかで会えたときは、また一緒に元気いっぱい体を動かそうね！
７年間の感謝と、これからのワクワクを込めて。
今日からGATE株式会社に所属して頑張ってまいります。
どうぞよろしくお願いします！
2026年3月28日
秋元 杏月