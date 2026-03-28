『本好きの下剋上』×『コナン』夢のコラボ映像解禁「見た目は子ども！頭脳は大人！！その名は…本好きのローゼマイン！」
アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』が読売テレビ・日本テレビ系で4月4日午後5時30分より放送されることを記念して、毎週土曜午後6時から放送中の『名探偵コナン』とのコラボレーションが実現した。
【動画】粋なコラボ！公開された『本好きの下剋上』×『コナン』映像
公開された「本好きの下剋上 領主の養女×名探偵コナン」コラボ動画では、主人公・ローゼマイン役を演じる井口裕香、そして江戸川コナン役を演じる高山みなみによる夢のコラボレーションが実現。「見た目は子ども！頭脳は大人！！その名は…本好きのローゼマイン！」と、躊躇もなく言い放つローゼマインに対して、「大胆にやってくれるじゃねーか…」とあっけにとられたコナンの様子が見どころとなる。
『本好きの下剋上』は、司書になる直前に亡くなってしまった女子大生が、中世ヨーロッパ風の異世界で兵士の娘・マインとして目覚める。そこは、本が読みたくても庶民には手の届かない贅沢品だったが、「本が無いなら自分で作ればいい！」と思い通りにいかない環境に苦戦しながらも前世の知識を活かし自分自身の手で「本」を作ることを決意し夢に向かって突き進む物語。
新作アニメは4月4日より2クール連続で放送される。
【動画】粋なコラボ！公開された『本好きの下剋上』×『コナン』映像
公開された「本好きの下剋上 領主の養女×名探偵コナン」コラボ動画では、主人公・ローゼマイン役を演じる井口裕香、そして江戸川コナン役を演じる高山みなみによる夢のコラボレーションが実現。「見た目は子ども！頭脳は大人！！その名は…本好きのローゼマイン！」と、躊躇もなく言い放つローゼマインに対して、「大胆にやってくれるじゃねーか…」とあっけにとられたコナンの様子が見どころとなる。
新作アニメは4月4日より2クール連続で放送される。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優