鹿児島地方気象台は27日午後、サクラの開花を発表しました。県内では桜が見ごろを迎えているところもあり花見客で賑わっています。



桜の開花が発表された県内では早くもサクラが見ごろを迎えているところがあります。霧島市横川町 上ノの丸岡公園は、多くの花見客でにぎわっていました。



（花見客）

「桜が見ごろという話だったので先月から花見をすると決めていた。最高ですね」



（花見客）

「桜が咲いたら必ず出かける。これだけきれいだったらいつでも観に行きたい」





（花見客）「春はきれいですね」桜並木の下を走る日本一長いゴーカートも大人気です。（花見客）「桜がきれいなのとゴーカートが長いのが走っていると聞いたので、子どもたちが好きなので来た」（花見客）「今からみんなでご飯を食べて手思いっきり遊びたい」一方、伊佐市大口原田にある忠元公園では、桜まつりが開催されています。2キロにおよぶ桜並木で春を感じながら、マルシェやフリーマーケットで買い物を楽しむこともできます。忠元公園の「桜まつり」は4月5日までで、夜になるとライトアップも！また3月29日は特別イベントも開催予定ということです。