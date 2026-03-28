◆スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会（２８日・小野路ＧＩＯＮベースボールパーク）

「スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会」はこの日、新設された中学生女子の部の決勝トーナメント・準決勝２試合が行われた。

グループＡの１位通過・九州女子選抜とグループＢの２位・関西女子選抜の１試合目は、関西女子選抜が初回に３点を先取。４点リードの５回１死満塁では４番・瀬戸川捕手が右翼線へ走者一掃の二塁打を放ち、５回コールド勝ち。また、先発・山西投手が５回ノーヒットノーランを達成し、勝利をつかんだ。

２試合目はグループＡ２位の東日本女子選抜とグループＢ１位突破の中日本女子選抜が対戦。３回１死二、三塁、中日本女子選抜・木村選手の内野ゴロの間に走者がかえり、先制。なおも１死満塁で４番・荒井選手が中越え２点二塁打を放った。援護点をもらった先発・堀内投手は７回１失点と快投。リードを守り切った中日本女子選抜が関西女子選抜との決勝（２９日）に駒を進めた。

▽準決勝

関西女子選抜７―０九州女子選抜

中日本女子選抜５―１東日本女子選抜