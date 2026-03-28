◇高校野球◇春季静岡県大会予選第３日 富士１−０桐陽（２８日・愛鷹球場）

代表決定戦２６試合が行われた。富士が昨春の県準Ｖ校の桐陽を１―０で下し、６年連続の県切符をつかんだ。左腕エース・渡辺伸哉（３年）が２安打で公式戦初完封。８回にスクイズでつかんだ１点を守り、４月から韮山に異動する稲木恵介監督（４６）に“惜別の白星”を送った。２９日は敗者復活戦１３試合が行われ、県大会に出場する３９校が出そろう。

目に涙をためながら指揮官が、教え子たちのプレーをたたえた。昨春の県準Ｖ校で、昨秋も県８強の桐陽を撃破した富士・稲木監督が「ベストゲーム！ 」と、声を震わせた。渡辺伸が２安打完封。８回の１点を全員で守り切って県大会進出を決めた粘りの１勝に、感無量の様子だった。

２０２１年に三島南を率いてセンバツ出場した稲木監督は２２年から富士に赴任。その年の１２月にはイチロー氏（５２）＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝が指導に訪れている。指揮官は４月からの異動が決まっているため、この日か、２９日の敗者復活戦が同校での采配は最後。負ければ１日長くともに戦うことができるが、試合前「きょうで決めようぜ」と選手を激励した。

エースが期待に応えた。渡辺伸が打たせて取る投球で公式戦初完封。「調子が悪くても、見守ってくれた。恩を返したかった」。制球難に苦しむ時期もあったが、下半身の動きを指導されて克服。顔面付近の球を倒れ込みながらスクイズで決勝点をたたき出した３番・伊藤充希（３年）は「飛球だけ気をつけた。気持ちです」と胸を張った。まさに、チーム一丸で監督に勝利をプレゼントした。

試合後は桜の下で記念撮影。県大会決定を一緒に喜んだ。昨年は県１６強入りで２４年ぶり夏のシードを獲得。「今年は２年連続シードが目標」と渡辺伸は春１６強以上をノルマに設定した。「監督にはいつまでも成長を見ていて欲しい」。敵同士で相まみえる時までに、富士ナインがさらなる進化を遂げる。（塩沢 武士）