４月から韮山に異動する稲木監督との最後の試合で勝利を収めた県大会出場を決めた富士の選手たち。満開の桜の下で、稲木監督（中段中央）と記念撮影（カメラ・塩沢　武士）

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◇高校野球◇春季静岡県大会予選第３日　富士１−０桐陽（２８日・愛鷹球場）

　代表決定戦２６試合が行われた。富士が昨春の県準Ｖ校の桐陽を１―０で下し、６年連続の県切符をつかんだ。左腕エース・渡辺伸哉（３年）が２安打で公式戦初完封。８回にスクイズでつかんだ１点を守り、４月から韮山に異動する稲木恵介監督（４６）に“惜別の白星”を送った。２９日は敗者復活戦１３試合が行われ、県大会に出場する３９校が出そろう。

　目に涙をためながら指揮官が、教え子たちのプレーをたたえた。昨春の県準Ｖ校で、昨秋も県８強の桐陽を撃破した富士・稲木監督が「ベストゲーム！　」と、声を震わせた。渡辺伸が２安打完封。８回の１点を全員で守り切って県大会進出を決めた粘りの１勝に、感無量の様子だった。

　２０２１年に三島南を率いてセンバツ出場した稲木監督は２２年から富士に赴任。その年の１２月にはイチロー氏（５２）＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝が指導に訪れている。指揮官は４月からの異動が決まっているため、この日か、２９日の敗者復活戦が同校での采配は最後。負ければ１日長くともに戦うことができるが、試合前「きょうで決めようぜ」と選手を激励した。

　エースが期待に応えた。渡辺伸が打たせて取る投球で公式戦初完封。「調子が悪くても、見守ってくれた。恩を返したかった」。制球難に苦しむ時期もあったが、下半身の動きを指導されて克服。顔面付近の球を倒れ込みながらスクイズで決勝点をたたき出した３番・伊藤充希（３年）は「飛球だけ気をつけた。気持ちです」と胸を張った。まさに、チーム一丸で監督に勝利をプレゼントした。

　試合後は桜の下で記念撮影。県大会決定を一緒に喜んだ。昨年は県１６強入りで２４年ぶり夏のシードを獲得。「今年は２年連続シードが目標」と渡辺伸は春１６強以上をノルマに設定した。「監督にはいつまでも成長を見ていて欲しい」。敵同士で相まみえる時までに、富士ナインがさらなる進化を遂げる。（塩沢　武士）