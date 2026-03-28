香坂みゆき「作りすぎ」茄子と鰯のパスタ・パクチーのサラダ…手作り料理に反響「お店で出てきそう」「ボリュームたっぷり」
【モデルプレス＝2026/03/28】歌手でタレントの香坂みゆきが3月27日、自身のInstagramを更新。手作り料理を公開した。
【写真】63歳女優「お店で出てきそう」ボリューム満点の茄子と鰯のパスタ・鶏胸肉とパクチーのサラダ公開
香坂は「お昼が山盛りすぎてお腹が空かないw」とコメント。茄子と鰯のパスタと鶏胸肉とパクチーのサラダの2品がそれぞれ器に盛りつけられた食卓を公開し、「＃作りすぎ」「＃量多い」とハッシュタグを添えている。
この投稿に、ファンからは「お店で出てきそう」「ボリュームたっぷり」「美味しそう」「器も盛り付けも綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】63歳女優「お店で出てきそう」ボリューム満点の茄子と鰯のパスタ・鶏胸肉とパクチーのサラダ公開
◆香坂みゆき、作りすぎた料理公開
香坂は「お昼が山盛りすぎてお腹が空かないw」とコメント。茄子と鰯のパスタと鶏胸肉とパクチーのサラダの2品がそれぞれ器に盛りつけられた食卓を公開し、「＃作りすぎ」「＃量多い」とハッシュタグを添えている。
◆香坂みゆきの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お店で出てきそう」「ボリュームたっぷり」「美味しそう」「器も盛り付けも綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】