香坂みゆき「作りすぎ」茄子と鰯のパスタ・パクチーのサラダ…手作り料理に反響「お店で出てきそう」「ボリュームたっぷり」

香坂みゆき「作りすぎ」茄子と鰯のパスタ・パクチーのサラダ…手作り料理に反響「お店で出てきそう」「ボリュームたっぷり」